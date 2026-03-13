Cambio di programmazione in arrivo su Rai 1: la puntata de Il Paradiso delle signore prevista per lunedì 23 marzo alle 16:10 non andrà in onda. La rete ha infatti deciso di dedicare quello spazio a uno speciale informativo sul referendum, un approfondimento che occuperà l’intera fascia pomeridiana e che richiede un adeguamento del palinsesto. Una modifica che sorprende solo in parte, considerando l’attenzione che la Rai riserva agli appuntamenti istituzionali, ma che inevitabilmente crea un piccolo scossone nella routine dei telespettatori affezionati alla soap.

Nonostante lo stop momentaneo, la serialità del racconto non subirà alcuna interruzione definitiva: la puntata non verrà cancellata, ma semplicemente spostata.

Lo speciale sul referendum modifica la fascia pomeridiana di Rai 1

La decisione di sospendere la soap per un giorno nasce dall’esigenza di offrire una copertura più ampia e approfondita sul referendum, un appuntamento che coinvolge l’intero Paese e che richiede spazi dedicati all’analisi, ai collegamenti e ai commenti in diretta. Rai 1, come da tradizione, sceglie di privilegiare l’informazione istituzionale, rimodulando la propria offerta pomeridiana per consentire allo speciale di occupare la fascia delle 16:10. Per questo motivo, Il Paradiso delle signore non potrà essere trasmesso nel suo consueto slot.

Una scelta che rientra nelle logiche editoriali della rete e che, pur modificando la quotidianità dei fan, non compromette la fruizione della storia. L’episodio previsto per lunedì rimane infatti parte integrante della programmazione settimanale.

L’episodio non si perde: recupero fissato per martedì alla stessa ora

La buona notizia è che gli spettatori non perderanno neppure un minuto della soap. La puntata saltata verrà infatti recuperata martedì 24 marzo, sempre alle 16:10, mantenendo così intatta la continuità delle trame. La narrazione proseguirà senza salti, senza riassunti forzati e senza modifiche, permettendo al pubblico di ritrovare i personaggi esattamente dove li aveva lasciati. Questo spostamento di un solo giorno consente alla serie di preservare il ritmo settimanale e di non alterare l’equilibrio delle storyline in corso.

Per i telespettatori, si tratta semplicemente di un piccolo slittamento, che non incide sulla fruizione complessiva e che permette di seguire senza interruzioni gli sviluppi delle vicende del negozio di moda.