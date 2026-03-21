Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un ritorno in scena inaspettato. Nell’episodio che verrà trasmesso martedì 24 marzo alle 16:10 su Rai 1, Adelaide farà una telefonata furibonda a Umberto per pregarlo di raccontarle cosa sta accadendo. In seguito, la contessa scriverà a Odile, rivelandole di credere alla buona fede di suo zio, poiché quest’ultimo la ama più di quanto lei creda.

Adelaide fa una telefonata a Umberto dal convento

Adelaide farà una telefonata dal convento della Liguria in cui è rinchiusa da qualche mese. La contessa chiamerà suo cognato e sarà molto infastidita dopo aver appreso gli ultimi eventi.

Adelaide sarà chiara con Guarnieri: "Quindi è inutile che cerchi di proteggermi, se c’è qualcosa che non va lo scoprirò da sola". Intanto, il banchiere parlerà con Tancredi, al quale rivelerà quali saranno le sue prossime mosse riguardo alle terribili accuse sul suo presunto coinvolgimento nell’avvelenamento dei terreni dove si sono ammalati i bambini. Umberto, convinto che il documento con cui è stato messo al corrente della vicenda sia stato falsificato, vorrà dimostrare che si tratta proprio di un artificio.

Adelaide scrive una lettera a Odile

Nel frattempo, la contessa scriverà una lettera a Odile, nella quale metterà nero su bianco la sua posizione nei confronti di Umberto, che sta attraversando un momento delicato.

Adelaide proteggerà suo cognato e vorrà fare in modo che sua figlia non ce l’abbia con quello che crede essere suo zio. La contessa rivolgerà parole chiare a Odile: "Ma una cosa posso dirti per certo: non ti ingannerebbe mai, perché ti ama più di quanto immagini". Intanto, Rosa proseguirà la sua inchiesta per fare luce sullo scandalo dei terreni inquinati e avrà una lite furibonda con Tancredi, convinto dell’innocenza di Umberto. Attorno alle vicende delle famiglie Guarnieri e Di Sant’Erasmo, ci sarà spazio anche per altre storyline. Johnny vorrà capire perché Irene è così dispiaciuta per il suo trasferimento, mentre Ivana si lascerà andare ad alcuni commenti su Agata, venendo però ascoltata da Concetta, che si infurierà quando sentirà le parole della cuoca del Gran Caffè Amato.