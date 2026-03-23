Su Rai 1 alle ore 21:30, domenica 29 marzo si appresta ad andare in onda l'ultima puntata di Imma Tataranni - Sostituto 5. Stando a quanto si apprende nel gran finale viene accettata la domanda come Procuratore Capo presso la procura di Milano. Sul front sentimentale invece, Imma e Pietro riscoprono di essere innamorati nonostante abbiano firmato il divorzio.

Imma Tataranni 5: anticipazioni 29 marzo

Le anticipazioni legate al gran finale di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 5, vedono la protagonista alle prese con un caso spinoso: da un lato c’è un padre disperato per la morte del figlio, mentre dall’altro c’è l’omertà degli uomini vicini alla vittima.

Intanto Imma si troverà davanti ad un bivio: il sostituto procuratore dovrà scegliere tra l’amore e la carriera. La procura di Milano ha infatti accettato la domanda per il posto vacante di procuratore capo. Nel frattempo Pietro decide di licenziarsi dalla First Energy perché non condivide i metodi del suo datore di lavoro; quando il CEO dell’azienda lo chiama per complimentarsi, Pietro ci ripensa. Grazie alla lontananza Pietro e Imma capiscono di essere ancora innamorati l’uno dell’altra nonostante gli errori del passato da parte di entrambi. I dissapori tra Valentina e sua madre Imma invece sono sempre più forti, per via della scelta della ragazza di vivere presso la comunità. La figlia di Tataranni, per aiutare l’associazione, arriva addirittura a vendere una spilla preziosa che aveva ricevuto dalla nonna.

La reazione degli utenti del web

Nel post puntata della serie tv Imma Tataranni 5, diversi utenti del web hanno espresso hanno espresso un loro commentato a caldo.

Un fan ha affermato: "Trovo che Valentina sia davvero insopportabile”. Un altro utente ha affermato: “Ti pareva che ora che Imma e Pietro hanno ritrovato l’amore, lei deve trasferirsi a Milano?”. Un utente ha commentato: “Secondo me Valentina è soggiogata dalla proprietaria della comunità”. Un altro spettatore si è soffermato sul finale di stagione: “Sono dispiaciuta che siamo arrivati già all’ultima puntata”. “Brava Tataranni che ha dato picche all’insegnante di inglese”, ha commentato un utente. Infine c’è anche chi non ha mai creduto al divorzio tra Imma e Pietro: “Avranno anche divorziato, ma è palese che Imma non voglia vendere la casa”.