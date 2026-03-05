Il 5 marzo alle ore 21:25 andrà in onda su Rai 1 l'ottava puntata della serie tv italiana Don Matteo 15. Le anticipazioni televisive ci rivelano che, Caterina mediterà di lasciare l'Arma dei Carabinieri. Diego però la esorterà a svagarsi ed i due si avvicineranno, al punto che sembrerà nascere tra i due qualcosa di più di una semplice amicizia. Maria sarà in crisi e temerà di mettere in pericolo le persone a lei più vicino, ma Don Massimo le garantirà che la proteggerà.

Don Massimo garantisce la protezione a Maria

Giovedì 5 marzo sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 la terzultima puntata della quindicesima stagione di Don Matteo.

Anche la precedente puntata è risultata essere il programma più visto della serata con un media di oltre 3 milioni e mezzo di spettatori ed uno share di oltre il 20%.

Le trame dell'ottava puntata, dal titolo L'evaso, ci indicano che Maria continuerà ad essere in crisi e avrà paura che i suoi comportamenti possano mettere in serio pericolo il figlio Max ed in generale le persone che più ama. Don Massimo però proverà a starle vicino per farle capire che la proteggerà.

Caterina pensa di lasciare l'Arma dei Carabinieri

Secondo le anticipazioni televisive dell'ottavo episodio, Caterina avrà una esitazione di fronte ad un uomo che le punterà un'arma contro e mediterà di lasciare per sempre l'Arma dei Carabinieri.

Diego comprenderà le difficoltà e la inviterà a svagarsi. Gli spoiler dello spot in onda su Rai 1 ci rivelano che il capitano ed il maresciallo danzeranno insieme e gli sguardi di complicità che si scambieranno, faranno presagire l'inizio di qualcosa.

Nel frattempo il maresciallo Cecchini chiederà a Don Massimo a chi dedicherebbe una canzone per bambini se la dovesse scrivere. Il parroco risponderà che lo farebbe al maresciallo Nino, l'amico di ogni bambino.

Riepilogo della puntata precedente

Nell'episodio andato in onda il 19 febbraio, Giona ha incontrato Maria che però ha chiesto al ragazzo di non dire a nessuno di averla trovata. Inoltre lo chef stellato Alessandro Borghese ha squalificato dalla competizione Natalina ed il maresciallo Cecchini in quanto non sposati, ma ha proposto alla perpetua uno stage da lui.

La donna però ha rifiutato.

Don Massimo, invece, è stato coinvolto in una sparatoria senza gravi conseguenze per lui, mentre Giulia ha accettato l'invito di Mathias di andare a Milano per inserire il sogno nel mondo della moda.