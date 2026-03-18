Chi è davvero Kismet? Nelle prossime puntate de La forza di una donna emergerà che la sorella di Arif ha perso il figlio che aspettava con Cem.

Le anticipazioni tv rivelano che Kismet e Cem erano una coppia felice e piena di progetti per il futuro. Tutto è cambiato con l'aborto, causato dall'aggressione che Kismet ha subito dal capo di Cem. I due si sono fatti giustizia da soli, ma il loro amore non ha retto al grande dolore.

Il grande amore di Kismet e Cem a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che presto emergerà tutta la storia di Kismet.

Si scoprirà, infatti, che la sorella di Arif ha un passato molto complicato e si porta dentro una grande sofferenza. Adesso Kismet sta vivendo una relazione con Emre e lo sta aiutando a trovare il figlio naturale, ma presto tutto verrà stravolto. Cem, infatti, tornerà nella vita di Kismet ed emergerà che i due in passato erano innamorati e aspettavano un figlio. Attraverso dei flashback si vedrà Cem scegliere con la sua amata il nome per il bambino in arrivo. Kismet era molto felice con il suo compagno, ma qualcosa ha rovinato tutto tra loro. Cem lavorava per un uomo pericoloso che ha chiesto a Kismet una collaborazione per toglierlo dai guai con la giustizia. La donna, incinta, ha parlato chiaramente con Cem dicendogli che avrebbe rifiutato la proposta del suo capo.

Cem non ha avuto problemi ad andare dal suo datore di lavoro e dirgli che Kismet era incinta e quindi non aveva intenzione di fare affari con lui.

Cem e Kismet uniti per sempre dal dolore e da un reato

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Kismet ripenserà al passato ed emergeranno particolari inquietanti a riguardo. Si scoprirà che dopo aver rifiutato di lavorare per il capo di Cem, Kismet è stata brutalmente aggredita nel parcheggio dell'azienda. Oltre all'umiliazione, la donna ha dovuto affrontare un dolore impossibile da superare: la perdita del figlio che aveva in grembo. Cem ha sofferto con Kismet ed è andato dal suo capo per farsi giustizia da solo: la donna è arrivata poco dopo e l'ho ha aiutato a togliergli la vita.

Cem e Kismet hanno commesso un omicidio e questo segreto li lega ancora oggi, nonostante la fine della loro storia. Ma l'amore è davvero finito? A quanto pare no, perché tra qualche settimana Kismet deciderà di tornare con Cem e lascerà la città con lui.