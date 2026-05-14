Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una nuova discussione che ha coinvolto tutti i concorrenti. Durante la cena di mercoledì 13 maggio, Raimondo Todaro è andato su tutte le furie nel sentire i commenti di Alessandra Mussolini e Antonella Elia sul suo amico Renato Biancardi: le due concorrenti hanno sostenuto che il musicista ha avuto un cambiamento radicale nei confronti di Lucia da quando quest'ultima è diventata finalista del reality.

Raimondo Todaro furioso

Poco dopo la cena, Alessandra Mussolini e Antonella Elia hanno messo in discussione l'atteggiamento di Renato Biancardi nei confronti di Lucia Ilardo: "Ormai sono fidanzati e devono essere lasciati da soli per farsi le confidenze".

A seguire l'ex europarlamentare ha rincarato la dose: "Da ieri, da quando lei è diventata finalista". Tali insinuazioni hanno fatto arrabbiare Todaro che si è immediatamente dissociate del pensiero delle sue compagne d'avventura: "Dormono tutte le sere da un mese a questa parte. Lei ha trascorso 3 ore sotto le sue coperte. Voi dite cose bruttissime". Nel momento in cui la showgirl piemontese ha ammesso di non credere affatto a Renato, Raimondo ha continuato a difendere il suo amico: "Dite quello che volete, non m'interessa niente".

Nel momento in cui Renato ha raggiunto le concorrenti in salotto, il concorrente ha detto di voler chiarire la sua situazione visto che anche Lucia lo ha messo in discussione.

Le concorrenti hanno poi rimproverato Raimondo per la reazione avuta, mentre il ballerino siciliano ha tagliato corto: "Non vi dovete permettere di dire certe cose, dite cose false". Non contento Raimondo Todaro ha chiesto ad Antonella Elia di non giudicare cose di cui neanche conosce: "Tu fino a ieri andavi chiedendo se Lucia e Renato si sono baciati di nuovo e ora accusi lui di strategia. Non parlare, perché vivi su un altro mondo". "Nominatemi quanto volete non m'interessa perché il messaggio che voi state facendo passare mi fa schifo", ha poi concluso Todaro.

Alessandra: “Antonella, fatti gonfiare la ghiandola”



Raimondo: “Antonella ma tu vivi su un altro mondo, cosa parli?”



Anto: “Basta Raimondo ti nomino…non so quando ma ti nomino”



No, non esiste che tutto questo finisca tra meno di una settimana

#gfvip pic.twitter.com/nQKuEe4FCZ — Martina 🏎️ (@dontbelate___) May 13, 2026

L'opinione di Lucia

Poco prima del confronto tra i concorrenti, anche Lucia ha sollevato dei dubbi su Renato.

La concorrente ha ammesso di trovare un po' strano il cambiamento di Renato: "C'è stato uno strano switch". Dal canto suo il musicista campano ha ammesso di aver avuto un cambiamento: "È vero che sono cambiato, ma la mia non è strategia".

Poco dopo il discorso si è sposato su Todaro che non ha votato Renato tra i possibili finalisti. Anche in questo caso però i due concorrenti si sono trovati d'accordo sul fatto che le dinamiche del reality show non incideranno mai sul loro rapporto.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato la nuova lite tra Todaro, Mussolini ed Elia.

Un utente ha scritto: "Mi dispiace ma se anche Lucia dubita di Renato un motivo c'è". Un altro utente ha aggiunto: "Ma perché Raimondo Todaro si scalda così tanto?".

Un ulteriore utente ha affermato: "È palese che Renato ha compreso che la vicinanza di Lucia ad Alessandra porta tantissimi voti". Un altro spettatore ha invece ironizzato sulla vicenda: "Non Renato che punta sulla ship, quando quest'anno gli autori non calcola minimamente la coppietta". Tra i commenti c'è anche chi ha punzecchiato Lucia: "Certo ora che è finalista vuole smarcarsi da Renato e proseguire senza l'aiuto della ship. Ti abbiamo sgamata". Infine c'è chi ha ribadito che l'atteggiamento di Todaro sia stato esagerato: "Io davvero non comprendo perché Raimondo ha iniziato ad inveire contro Mussolini ed Elia per difendere Renato. Poi alla fine neanche lo ha messo tra i suoi preferiti per la finale perché ha votato per Francesca".