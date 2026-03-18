Leocadia aizzerà Eugenia contro Catalina nelle prossime puntate de La Promessa: "È invidiosa di te perché per Andres sei speciale", le dirà insinuando sempre più dubbi nella sua fragile mente.

Le anticipazioni rivelano che Eugenia arriverà a credere che Catalina abbia notato il suo legame speciale con il bambino e ne è invidiosa. Tutto sarà frutto della manipolazione di Leocadia.

Leocadia inizierà a manipolare Eugenia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il diabolico piano di Leocadia e Lorenzo proseguirà senza sosta. I due uniranno le loro forza per far impazzire Eugenia e agiranno in modo subdolo per evitare ogni sospetto.

Il primo passo per Lorenzo sarà quello di versare del laudano nel bicchiere di sua moglie per testarne gli effetti. Come raccomanderà Leocadia, la dose della sostanza sarà minima, ma Eugenia inizierà già a mostrare i primi segnali di fragilità. La donna accuserà una forte stanchezza e si mostrerà confusa di fronte alle parole di Lorenzo su Cruz. Successivamente, Leocadia le provocherà una crisi ipotizzando un ritorno in manicomio. La signora De Figueroa si avvicinerà a Eugenia sempre di più, fino a guadagnare la sua fiducia. Leocadia sarà molto brava a fingere di prendere le parti della donna che ad un certo punto inizierà ad ascoltarla con interesse.

Catalina temerà per l'interesse morboso di Eugenia verso Andres

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia individuerà il punto debole di Eugenia: il desiderio di un figlio colmato con l'arrivo di Curro e il rimpianto di non avergli mai fatto davvero da madre. Tutto avrà inizio con una visita a Catalina in cui Leocadia farà notare a Eugenia la forte somiglianza di Andres con Curro da piccolo. Con il passare dei giorni, la signora De Figueroa inciterà Eugenia ad andare a vedere i bambini nonostante Catalina abbia manifestato il desiderio di essere sempre presente in queste occasioni. Quando Catalina sorprenderà Eugenia in camera sua con i bambini la rimprovererà perché capirà che l'interesse della donna verso suo figlio è morboso.

Questo sarà un ottimo assist per Leocadia. "Catalina è invidiosa di te perché per Andres sei speciale ", dirà prontamente a Eugenia che inizierà a credere alle sue parole, "Lei è gelosa e per questo ti tiene lontana". Con l'aiuto del laudano, Eugenia sarà totalmente nelle mani di Leocadia e Lorenzo.