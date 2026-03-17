Pia, disperata e in lacrime, dovrà lasciare La Promessa e allontanarsi da Dieguito per trasferirsi a Aranjuez in un altro palazzo per ordine di Cristobal.

Le anticipazioni tv rivelano che il maggiordomo non potrà punire Pia e Ricardo come vorrebbe, ma riuscirà ugualmente a separare la coppia con un incarico alla domestica.

Pia e Ricardo sorpresi insieme da Cristobal

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia e Ricardo non avranno vita facile al palazzo con l'arrivo del nuovo maggiordomo. Romulo sposerà Emilia e andrà via dalla tenuta, lasciando il posto a Cristobal.

Quest'ultimo, fortemente raccomandato da Leocadia per la sua vicinanza al re, si dimostrerà sin da subito un capo severo e rigoroso. Ricardo, quindi, non diventerà il nuovo maggiordomo come tutti si aspettavano. Al contrario, l'uomo dovrà subire molte ingiustizie, soprattutto a causa della sua relazione con Pia. Nonostante la grande attenzione a non farsi scoprire, Pia e Ricardo saranno sorpresi durante un bacio da Cristobal e questo cambierà per sempre i loro destini. Il maggiordomo, furioso per lo scandalo, convocherà i due amanti e sarà molto chiaro nella sua decisione: uno tra Pia e Ricardo dovrà abbandonare La Promessa. Cristobal concederà ai protagonisti una settimana di tempo per decidere chi dei due dovrà andare via, altrimenti provvederà lui.

Appena Manuel verrà a sapere della situazione andrà a rimproverare Cristobal, vietandogli di cacciare i due collaboratori.

La drastica soluzione di Cristobal e la disperazione di Pia

Nelle prossime puntate de La Promessa, per Pia e Ricardo il pericolo sembrerà scongiurato, ma non sarà così semplice. Cristobal, infatti, troverà ugualmente il modo per separare la coppia e lo farà in un modo che farà soffrire moltissimo Pia. Quest'ultima sarà convocata da Cristobal che le imporrà di partire per Aranjuez, dicendole che una famiglia di sua conoscenza ha bisogno di una domestica per un tempo indefinito. Per Pia sarà una doccia fredda, perché dovrà separarsi da Ricardo ma soprattutto dovrà allontanarsi dal suo Dieguito.

La donna sarà disperata ma questa volta nessuno potrà fare niente per lei. Manuel, infatti, avrà le mani legate perché non potrà opporsi alla decisione del maggiordomo che sembrerà anche una buona opportunità per Pia. In lacrime, la donna, saluterà con un abbraccio Ricardo e i suoi amici, tormentata dalla paura di restare molto più tempo del previsto.