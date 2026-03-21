Romulo chiederà scusa a Pia per averla trattata male nelle prossime puntate de La Promessa: "La tua amicizia è la cosa più importante per me", dirà l'uomo.

Le anticipazioni rivelano che Romulo non sopporterà l'ingerenza di Pia nella storia con Emilia e sarà molto duro con lei. Grazie a Catalina, però, il maggiordomo capirà di aver esagerato e Pia sarà pronta a riappacificarsi con lui. La donna darà la mano a Romulo e il loro legame tornerà più forte di prima.

Il litigio di Romulo e Pia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Romulo continuerà ad evitare Emilia ancora per un po' di giorni.

Il maggiordomo non riuscirà facilmente ad aprirsi con nessuno, ma la curiosità dei suoi colleghi sarà inevitabile. In particolare, Pia si informerà sul passato di Romulo ed Emilia parlando proprio con la donna. La domestica non riuscirà a spiegarsi come mai Romulo abbia un comportamento così ostile con la sua ex e proverà a capirne di più e a mediare. L'atteggiamento di Pia, però, farà esplodere il maggiordomo che si rivolgerà a lei in modo brusco, chiedendole di rispettare la sua privacy. Per la donna sarà un duro colpo, anche perché non riuscirà a riconoscere il suo grande amico in quell'uomo burbero. Romulo si renderà conto di non poter continuare a tenere tutto dentro e per questo si confiderà con Ricardo.

Il maggiordomo racconterà al suo collega il grande amore provato per Emilia e la fine della loro storia, voluta esclusivamente da lui per inseguire la carriera.

Romulo e Pia: un'amicizia più forte delle incomoprensioni

Nelle prossime puntate de La Promessa, Romulo aprirà il suo cuore a Ricardo. l rapporti con Pia, però, resteranno molto tesi fino a quanto il maggiordomo non capirà di aver seriamente sbagliato con lei. A far ragionare Romulo sarà Catalina che lo inviterà a riflettere sul fatto che Pia voleva solo aiutarlo. A quel punto il maggiordomo parlerà con la sua amica e chiarirà tutto. Dopo averle chiesto scusa, Romulo dirà a Pia che per lui resterà sempre una persona speciale: "La tua amicizia è la cosa più importate per me", dirà il maggiordomo. Pia prenderà la mano di Romulo e con un sorriso metterà fine a tutte le incomprensioni.