La quindicesima edizione di MasterChef Italia si è conclusa con la vittoria di Matteo “Teo” Canzi, studente di International Marketing originario della Brianza. Teo ha conquistato il titolo nella finalissima andata in onda giovedì 5 marzo 2026, presentando un menu personale intitolato “Tutto di me” e ricevendo il plauso dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Il percorso verso la vittoria

Teo ha affrontato una finale inusuale, ridotta a un duello diretto con Carlotta, l’unica altra concorrente ritenuta all’altezza della sfida.

La scelta di limitare la finale a due partecipanti ha reso lo scontro più intenso e focalizzato sulle identità gastronomiche dei finalisti.

Il menu vincente e i premi

Il menu “Tutto di me” ha raccontato la storia personale di Teo attraverso piatti come “Il primo chiodo” (antipasto), “Confronto” (primo), “Il coraggio di cambiare” (secondo) e “La ciliegina sulla torta” (dessert). La vittoria gli ha fruttato 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette e l’accesso a un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Chi è Teo

Matteo “Teo” Canzi ha 24 anni e proviene da Olgiate Molgora, in provincia di Lecco. Si è avvicinato alla cucina quattro anni fa preparando un Filetto alla Wellington per la sua famiglia, esperienza che ha segnato la sua svolta.

Nonostante studi marketing, ha deciso di seguire la sua passione per la cucina, con l’obiettivo di diventare private chef e costruirsi una clientela.

La finale, trasmessa il 5 marzo 2026, ha rappresentato il coronamento di un percorso fatto di prove tecniche, creatività e determinazione, che ha portato Teo a emergere come il nuovo MasterChef italiano.