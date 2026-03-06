Tommaso Cerno presenta la nuova striscia quotidiana “2 Di Picche”, in onda su Rai2 dal 9 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 14.05. Il titolo intende rappresentare i cittadini, spesso considerati la “carta più debole”, ma che in realtà sono “la carta più importante”. Cerno assicura di voler “amare il dibattito” e di essere pronto ad ascoltare le critiche. Sottolinea inoltre di non voler porsi in contrapposizione con i colleghi del Tg2: “Non sarò mai loro antagonista, pieno rispetto per dei colleghi bravissimi”.

Il senso del titolo e l’impostazione del programma

Il nome “2 Di Picche” nasce dall’idea che i cittadini si sentano spesso marginali, come una carta che “non serve nel gioco delle carte di cuori e di denari”, ma che in realtà rappresentano la parte più rilevante. Cerno intende offrire una lettura dei fatti del giorno, con commenti chiari e motivati, e promette trasparenza: “Dirò ciò che penso e perché lo penso, e se arriveranno i fischi, faremo la puntata dopo facendo sentire i fischi”.

Contesto e reazioni

Il debutto di “2 Di Picche” segue settimane di polemiche, sia politiche sia sindacali, per l’affidamento del programma a un collaboratore esterno. Il direttore di Rai Approfondimento, Paolo Corsini, ha difeso la scelta, spiegando che l’azienda valorizza le professionalità interne ma è aperta anche a contributi esterni.

Cerno ribadisce di aver accettato un’offerta “molto legata alla mia personalità, circoscritta nel tempo e nello spazio” e di non voler occupare spazi altrui.

Chi è Tommaso Cerno

Tommaso Cerno è un giornalista professionista con una lunga carriera in testate come l’Espresso e la Repubblica. È stato senatore della Repubblica dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022, eletto con il Partito Democratico. Ha condotto programmi televisivi e ha ricoperto ruoli direttivi in importanti testate nazionali.