A una settimana dal Festival di Sanremo si può fare già un bilancio dei brani più apprezzati dal pubblico: a sorpresa Samurai Jay con Ossessione è al vertice dalla classifica su Spotify, la principale piattaforma di streaming italiana. In totale il pezzo del rapper napoletano ha conquistato il vertice della classifica dopo un giorno, abbandonandolo momentaneamente solo subito dopo la proclamazione del vincitore e collezionando ben 7,6 milioni di stream totali. Un risultato a sorpresa, se consideriamo che il pezzo era arrivato solo al diciassettesimo posto nella classifica finale della rassegna, mentre ora Samurai Jay è primo anche su Apple Music ed è secondo, subito dopo Sal Da Vinci, su Amazon Music.

Curioso il caso di Sayf, arrivato secondo a Sanremo con Tu mi piaci tanto e secondo pure negli stream su Spotify, con circa 7 milioni di ascolti complessivi. Al terzo posto il vincitore della rassegna, Sal Da Vinci: la sua Per sempre sì è stata prima negli stream in Italia solo il giorno seguente la vittoria al Festival, per poi guadagnare circa 6 milioni di ascolti, piazzandosi davanti a Che fastidio! di Ditonellapiaga per soli 21 mila ascolti di differenza. Se consideriamo anche le ultime ore, c’è stato il sorpasso a favore della cantautrice romana, che è anche la più trasmessa dalle radio.

Gli altri brani di Sanremo ascoltati su Spotify

Si piazzano quinti in questa classifica, esattamente come a Sanremo, Marco Masini e Fedez con Male Necessario.

I due erano stati i più ascoltati il primo giorno in cui i brani del festival sono stati resi disponibili su Spotify: hanno superato i 5,3 milioni di ascolti in una settimana. Sotto i 5 milioni troviamo invece Luchè con Labirinto e la Stupida Sfortuna di Fulminacci. Più distaccati negli stream Nayt con Prima che, le Poesie clandestine di Lda insieme a Aka 7even e Arisa, che con la sua Magica Favola chiude la top ten, riuscendo a superare i 4 milioni di ascolti.

Aumentano in tutto il mondo gli stream di canzoni in italiano

Osservando i dati diffusi da Spotify si nota come l’ascolto di canzoni in lingua italiana aumenti notevolmente nel mondo nei giorni che seguono il festival di Sanremo. In Europa gli ascolti sono cresciuti soprattutto in Estonia (con un incremento del 28%), ma anche in Albania, con in testa Ermal Meta, Belgio, Gran Bretagna, Svizzera.

Nel mondo si registra una crescita del 30% in Corea del Sud, ma anche aumenti notevoli in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. La canzone preferita è senza dubbio quella vincitrice di Sal Da Vinci, con il 10% degli stream provenienti dall’estero.

Emergono tante curiosità dagli ascolti su Spotify

Alla fine di Sanremo si è registrato il record degli ascolti su Spotify, che sono stati comunque inferiori a quelli della scorsa edizione, con ben tre pezzi che hanno superato in 24 ore un milione di stream, riuscendo a entrare nella Top 200 mondiale: Sal Da Vinci (posizione 106), Sayf (147) e Samurai Jay (181).

Bisogna segnalare anche la differenza di gusti per fasce d’età: se Samurai Jay trionfa tra i giovani dai 18 ai 34 anni, Ditonellapiaga è la preferita tra i millenial (35 – 44 anni), mentre Sal Da Vinci è il più amato sopra i 45 anni.

Le preferenze cambiano, ma Sayf è l’unico artista che riesce a essere sempre presente tra i primi cinque più ascoltati.

I tanti artisti emergenti e non ancora popolari in gara quest’anno a Sanremo hanno visto aumentare notevolmente il proprio pubblico. Per alcuni dei Big addirittura c’è stata una crescita a quattro cifre del bacino di ascoltatori. Le Bambole di pezza guidano questa particolare statistica con un incremento superiore al 2000%, seguite da Maria Antonietta e Colombre. Notevoli anche i numeri per Ditonellapiaga, con una crescita del 990%.