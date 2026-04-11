Il mercato discografico italiano guarda al passato: la riedizione per il decennale dell’album di culto Hellvisback di Salmo conquista il primo posto della classifica degli album, battendo anche Blanco, mentre il Festival di Sanremo resiste ancora tra i singoli. In particolare, Ossessione di Samurai Jay festeggia la sesta settimana di fila al primo posto con il Disco di platino: è l'unico dei pezzi in gara all’Ariston che può vantarsi di questo riconoscimento. Tuttavia, anche Sayf, Sal Da Vinci e Ditonellapiaga resistono, insieme a pochi altri, all’avanzare dei brani per l’estate, che molti artisti hanno già iniziato a proporre, in anticipo rispetto al solito.

Forse, quest’ultimo è l’ennesimo segnale della debolezza dell’offerta complessiva del Sanremo 2026, o comunque un indicatore di un mercato discografico alla spasmodica ricerca di novità.

Salmo trionfa dopo 10 anni, mentre Blanco parte bene anche se senza grossi numeri

Ci sono artisti capaci di creare un solido legame con il pubblico e attraversare indenni il passare del tempo: uno di questi è sicuramente Salmo che si ritrova primo in classifica con “Hellvisback 10 years later”, riedizione che celebra il decennale di uno dei lavori più amati del rapper sardo. Si tratta di un doppio successo, visto che la riedizione è prima sia nella classifica FIMI (Federazione industria musicale italiana) degli album, sia in quella che comprende vinili/cd e musicassette.

A farne le spese è il nuovo album di Blanco, Ma’, che esordisce al secondo posto in entrambe le graduatorie. In effetti gli stream su Spotify dei brani del disco del vincitore di Sanremo 2022 sono stati inferiori a quelli registrati nel 2021 con Blu Celeste e nel 2023 con Innamorato. Questa versione più matura di Blanco sembra non essere stata accolta come in passato dai fan, anche se è presto per tirare conclusioni: bisognerà valutare la tenuta dell’album in classifica nelle prossime settimane.

Per il resto troviamo ancora una volta tra gli album Geolier, terzo, e quarto Olly, che ha conquistato questa settimana con Tutta vita l’ottavo disco di platino, un vero e proprio record per un disco contenente una canzone vincitrice di Sanremo.

Concludono la top ten Bad Bunny, Kid Yugi, i BTS (che perdono 5 posizioni dalla scorsa settimana). No regular music 2.5 di Sadturs & Kiid esordisce all’ottavo posto seguito dai lavori di Artie 5ive e Achille Lauro. Rancore debutta all’undicesimo posto con Tarek da colorare (che è terzo tra i vinili/cd), davanti a Nayt, che una settimana fa era primo in classifica.

La classifica dei singoli ha l’Ossessione di Samurai Jay

Dopo sei settimane, Samuray Jay è sempre in testa alla classifica FIMI dei singoli: un successo che ha trascinato in alto pure Halo, il suo precedente singolo, che adesso è al ventottesimo posto in classifica. Prima del festival nessuno si sarebbe aspettato che il pezzo presentato a Sanremo da Samurai Jay avesse un simile impatto, diventando il primo brano della rassegna a guadagnare il Disco di platino.

In realtà quest’anno le certificazioni dei singoli, anche per le soglie raddoppiate a partire da gennaio 2025, stanno faticando a premiare i brani passati all’Ariston. Oltre a Samurai Jay solo i cantanti arrivati sul podio in gara, ossia il vincitore Sal Da Vinci, Sayf e Ditonellapiaga possono vantare un Disco d’oro.

Sanremo continua a guidare il vertice della classifica dei singoli

In attesa che i numerosi pezzi usciti negli ultimi giorni si facciano largo, la classifica dei singoli continua ad essere caratterizzata dalla presenza al vertice di alcuni brani di Sanremo. Dietro Samurai Jay troviamo Sayf, ancora secondo come al festival con Tu mi piaci tanto, ma che ha già fatto uscire il nuovo singolo Buona Domenica, che esordisce al trentaduesimo posto.

Al terzo posto resiste ancora Per sempre sì di Sal Da Vinci, come Che fastidio di Ditonellapiaga, stabile al quarto. Prosegue il successo di Sanremo anche Fulminacci, che con Stupida sfortuna risale al sesto posto, guadagnando una posizione, così come LDA e Aka 7even, settimi con Poesie Clandestine. Tra le novità, da segnalare Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, al ventiduesimo posto, mentre la canzone più in alto di Blanco è Ricordi, con Elisa, ventiseiesima.