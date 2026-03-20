Il Festival di Sanremo continua a monopolizzare la classifica FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) dei singoli di questa settimana: in particolare Ossessione di Samurai Jay, conferma il successo, rimanendo salda per la terza volta di fila al primo posto. Subito dietro notiamo pochi cambiamenti, con i pezzi di Sanremo che occupano ancora una volta molte tra le prime venti posizioni, nonostante alcune uscite importanti. L’atteso nuovo singolo di Annalisa, Canzone estiva, esordisce alla trentaquattresima posizione, mentre fa meglio Disincanto di Madame, che parte dal ventiseiesimo posto.

Tante novità anche sul fronte degli album, dove Crack Musica II di Tony Effe e Side Baby conquista il vertice della classifica, davanti a Calcinacci, il nuovo lavoro di Fulminacci, che raccoglie i consensi ottenuti a Sanremo.

Prosegue il successo di Samurai Jay: è suo il primo Disco d’oro di un brano del festival

Si dice che il vero vincitore del festival lo decreti il pubblico ascoltando le canzoni in gara nelle settimane successive: secondo questo criterio a trionfare quest’anno è “Ossessione” di Samurai Jay, che non solo guadagna per la terza settimana consecutiva il primo posto della classifica dei singoli, ma è anche la prima canzone di Sanremo ad aver conquistato, lunedì scorso, il Disco d’oro, avendo ottenuto almeno 100mila stream e visualizzazioni sulle principali piattaforme.

Un traguardo davvero prestigioso per una canzone arrivata soltanto diciassettesima nella classifica finale del festival. Va ricordato che dal 2025 sono cambiati in senso restrittivo i parametri per ottenere le certificazioni Fimi: infatti, fino al 31 dicembre 2024 bastavano 50mila stream per ottenere il disco d’oro, mentre ora ne servono il doppio, rendendo più difficile per gli artisti il raggiungimento di questo obiettivo.

Sanremo continua a dominare nella classifica dei singoli

La classifica dei singoli della settimana dal 13 al 19 marzo ricalca in larga quella della settimana precedente nelle prime posizioni, con i brani di Sanremo a farla da padroni. Dietro Samurai Jay troviamo ancora Sayf con Tu mi piaci tanto e il vincitore del festival Sal Da Vinci, che completa il podio con Per sempre sì.

Seguono, esattamente come sette giorni fa, Che fastidio di Ditonellapiaga (ancora una volta prima nei passaggi radiofonici), Fulminacci con Stupida sfortuna e Poesie Clandestine di LDA con Aka 7even. Al settimo posto, guadagna una posizione Labirinto di Luchè, a scapito della coppia Masini-Fedez, ottava con Male necessario. Perdutamente di Achille Lauro risale di sei posizioni, fino al nono posto, e precede J-Ax con Italia starter pack. A seguire troviamo TonyPitony, Tommaso Paradiso, ben due altri pezzi di Achille Lauro, Olly, Artie 5ive, i brani di Sanremo di Arisa, Tredici Pietro, Nayt e, infine, Geolier.

Tra gli album Fulminacci guadagna il secondo posto, dietro Tony Effe e Side Baby

La trap di Tony Effe e Side Baby è prima nella classifica FIMI degli album, e anche di quella che comprende vinili, cd e musicassette, con il secondo “Crack Musica”, a dieci anni dal primo capitolo di questa collaborazione nata nell’ambito della Dark Polo Gang, rientrato anch'esso in classifica al dodicesimo posto.

In seconda posizione troviamo il nuovo album di Fulminacci, reduce da Sanremo, così come Enrico Nigiotti, il cui lavoro Maledetti innamorati esordisce all’ottavo posto. Completano la top ten degli album Olly, terzo, e poi Geolier, Kid Yugi, Bad Bunny, Achille Lauro e Harry Styles, primo, sette giorni fa, e ora sceso alla nona posizione. Ancora rap al decimo posto della classifica con il nuovo album di Vaz Tè. Da segnalare il nuovo album di Riccardo Cocciante: Ho vent’anni con te che fa il suo ingresso in classifica al ventesimo posto.