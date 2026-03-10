Paolo Bonolis torna alla conduzione di una serata speciale di Taratata, intitolata ‘Taratata – Tutto in una notte’. L’appuntamento, in onda martedì 10 marzo in prima serata su Canale 5, ripropone i momenti più intensi e spettacolari delle due puntate trasmesse a febbraio, registrate presso la ChorusLife Arena di Bergamo.

Le performance più emozionanti e i duetti

Lo speciale offre una selezione curata delle esibizioni più coinvolgenti, dei duetti più sorprendenti e dei momenti di maggiore impatto emotivo che hanno animato il palco dello show. Paolo Bonolis guida il pubblico in un percorso musicale che ripercorre le performance che hanno caratterizzato le due serate evento, offrendo un’immersione nelle atmosfere dello spettacolo.

Un cast stellare della musica italiana

Sul palco si alternano alcuni tra i protagonisti più amati della scena musicale italiana. Tra gli artisti presenti figurano: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali. La serata conta inoltre sulla partecipazione di Edoardo Leo e Giorgio Panariello, arricchendo ulteriormente il cast con la loro presenza.