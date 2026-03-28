La finale di ‘The Voice Generations’, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, ha dominato la prima serata televisiva. Il programma ha conquistato un significativo 24% di share e un totale di 3.417.000 telespettatori, imponendosi come il più seguito e superando ampiamente la concorrenza.

Ascolti della prima serata: il confronto

Nel dettaglio degli ascolti della prima serata, la competizione ha visto il ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5 fermarsi a 1.706.000 telespettatori (14,8% di share). Su Rete 4, ‘Quarto Grado’ ha raccolto 1.030.000 spettatori (8,2%), mentre sul Nove ‘Fratelli di Crozza’ ha raggiunto 1.358.000 telespettatori (7,7%).

Il film ‘Wonder Woman 1984’ su Italia 1 è stato seguito da 911.000 persone (6,3%). Le reti Rai hanno registrato per ‘Delitti in Paradiso’ su Rai 2 741.000 spettatori (4,2%) e per ‘Erano ragazzi in barca’ su Rai 3 620.000 (3,7%). Tra gli altri canali, Tv8 con ‘MasterChef’ ha totalizzato 351.000 telespettatori (2,5%) e La7 con ‘Full Monty – Squattrinati organizzati’ 401.000 (2,2%).

Dati dell'access prime time

Nella fascia dell’access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha conquistato 4.874.000 telespettatori (24,8% di share). Su Rai 1, ‘Affari tuoi’ ha registrato 3.908.000 spettatori (24,5%). Sempre sulla prima rete Rai, ‘Cinque Minuti’ ha interessato 3.908.000 persone (21,6%). Questi risultati evidenziano la forte attrattiva del palinsesto di Rai 1.

Il format e i protagonisti della seconda edizione

La seconda edizione di ‘The Voice Generations’ si è distinta per l’introduzione di nuovi volti nel panel dei coach: Nek e Rocco Hunt, che si sono affiancati ai confermati Arisa e Loredana Bertè. Questa composizione ha arricchito le dinamiche del programma, che ha visto sfidarsi in finale ben dodici gruppi. La vittoria è andata a Jessica Cice e Gilda Di Brino, appartenenti al team Loredana, che hanno saputo conquistare il pubblico con le loro esibizioni. Il format, che celebra la musica attraverso la partecipazione di artisti di diverse generazioni, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di offrire uno spettacolo variegato e coinvolgente, distinguendosi per la qualità delle performance e l’emozione trasmessa dai concorrenti sul palco, e confermando la sua capacità di attrarre un pubblico trasversale.