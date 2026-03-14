‘The Voice Generations’ si è affermato come il programma più seguito del prime time su Rai1, registrando 3.233.000 spettatori e il 22,8% di share. Il talent musicale, trasmesso nella serata di venerdì, ha nettamente superato la concorrenza, confermandosi leader tra le proposte televisive della fascia serale.

I risultati degli altri programmi in prima serata

Alle spalle di ‘The Voice Generations’, Canale 5 ha proposto ‘Io Sono Farah’, che ha raccolto 1.786.000 spettatori e il 16,5% di share, posizionandosi al secondo posto tra i programmi più visti.

Sul terzo gradino del podio si è piazzato ‘Quarto Grado’ su Rete4, con 1.101.000 spettatori e l’8,8% di share. Tra le altre proposte della serata, ‘Propaganda Live’ su La7 ha ottenuto 941.000 spettatori (7,1% di share), mentre ‘Fratelli di Crozza’ sul Nove ha raggiunto 1.042.000 spettatori con il 5,9% di share. Italia 1 ha trasmesso il film ‘Aquaman’, seguito da 843.000 spettatori (5,5% di share). Rai2 ha proposto ‘Delitti in Paradiso’ e ‘Oltre il Paradiso’, che hanno totalizzato rispettivamente 650.000 spettatori (3,5% di share) e 487.000 spettatori (3,4% di share). Su Rai3, ‘La Pelle del Mondo’ ha registrato 464.000 spettatori e il 2,7% di share, mentre su Tv8 ‘MasterChef’ ha raccolto 338.000 spettatori con il 2,4% di share.

Access prime time: il confronto tra Rai1 e Canale 5

Nel segmento dell’access prime time, la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si è mantenuta serrata. Su Rai1, ‘Cinque Minuti’ ha ottenuto 4.300.000 spettatori (22,2% di share), seguito da ‘Affari Tuoi’ con 4.700.000 spettatori e il 23,4% di share. Su Canale 5, ‘Gira La Ruota della Fortuna’ ha raggiunto 3.981.000 spettatori (20,4% di share), mentre ‘La Ruota della Fortuna’ ha registrato 4.834.000 spettatori e il 24,2% di share. Questi dati confermano l’interesse del pubblico per i programmi di intrattenimento proposti dalle principali reti nazionali.

La serata televisiva ha visto dunque una netta affermazione di Rai1 con il suo talent musicale, mentre la competizione tra i programmi di access prime time continua a mantenere alta l’attenzione degli spettatori.