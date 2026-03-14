Durante i funerali di Enrica Bonaccorti, celebrati presso la Chiesa degli Artisti a Roma, Renato Zero ha voluto rendere omaggio alla conduttrice con un messaggio personale, letto dal parroco davanti ai presenti. L’artista ha ricordato Bonaccorti come “sorella, amica, complice”, sottolineando il legame profondo che li ha uniti nel corso degli anni. Nel suo scritto, Zero ha ripercorso momenti condivisi e la capacità di Bonaccorti di reinventarsi, anche improvvisandosi sua manager per aiutarlo nella carriera.

Un percorso variegato e coinvolgente

Renato Zero ha descritto il loro rapporto come un viaggio ricco di esperienze e complicità, segnato da una quotidianità fatta di inventiva e sostegno reciproco.

L’artista ha espresso il senso di vuoto lasciato dalla scomparsa di Bonaccorti, ricordando la sua risata, l’ironia e la bellezza che portava con sé. Nel messaggio, Zero ha sottolineato quanto l’energia e la poesia di Enrica continuino a vivere nei ricordi di chi l’ha conosciuta, affermando che “quanto di te mi resta addosso” e che la sua presenza sarà sempre percepita.

Lascerò sempre aperta quella porta

Il messaggio si è concluso con parole di speranza e apertura: Renato Zero ha dichiarato che lascerà sempre aperta la porta, certo che la memoria e l’influenza di Bonaccorti continueranno a tornare nella sua vita. Dopo la lettura del messaggio, monsignor Antonio Staglianó ha riflettuto sull’eredità umana e artistica della conduttrice, sottolineando come la sua profondità abbia rappresentato una fonte di ispirazione per molti.

La cerimonia si è chiusa con la lettura della preghiera degli artisti da parte di Eleonora Daniele, in un clima di commozione e riconoscenza per il percorso umano e professionale di Enrica Bonaccorti.