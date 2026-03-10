Tommaso Cerno potrebbe essere protagonista di un momento inaspettato nel programma pomeridiano di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco. Dopo la seconda puntata di “2 di picche”, in onda alle 14, il giornalista dovrebbe fare un’incursione in apertura di “Bellamà”. La band In Fieri sarebbe stata allertata per una sorpresa musicale che potrebbe coinvolgere Cerno, in un clima di attesa negli Studi Fabrizio Frizzi. La puntata di oggi è stata posticipata alle 15.50 per lasciare spazio alla seconda tappa della Tirreno‑Adriatico.

Un ingresso a sorpresa

L’indiscrezione, proveniente da fonti interne, segnala una certa “fibrillazione” negli studi Rai in vista dell’entrata di Cerno.

L’evento, se confermato, rappresenterebbe un momento di spettacolo inatteso, con la band pronta a supportare l’ingresso del giornalista in modo originale.

Contesto e attesa

“Bellamà” è il varietà pomeridiano di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, noto per i suoi momenti di interazione tra generazioni e ospiti a sorpresa. L’eventuale partecipazione di Cerno si inserirebbe in questa tradizione di incursioni impreviste, contribuendo a mantenere vivo l’interesse del pubblico. Al momento non risultano conferme ufficiali da parte della Rai o dei diretti interessati, ma l’indiscrezione ha già acceso l’attenzione sul possibile sviluppo della puntata.