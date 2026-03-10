Fabrizio Biggio, ospite a “Da noi… a ruota libera”, ha condiviso un capitolo significativo della sua carriera, narrando un periodo di profonda crisi personale e professionale. L’attore ha confessato di essersi sentito “in rovina”, dimenticato dal mondo dello spettacolo e privo di nuove opportunità lavorative. In quella fase, il telefono sembrava non squillare mai, un silenzio assordante che alimentava la sensazione di essere trascurato. La svolta è arrivata inaspettatamente il 27 giugno 2022: mentre si trovava in spiaggia con sua moglie, una telefonata da parte di Rosario Fiorello ha interrotto quel periodo buio.

Le parole di Fiorello, “Tu sei bravo, io vorrei lavorare con te”, hanno segnato un punto di non ritorno, rappresentando una vera e propria rinascita professionale.

La rinascita professionale e personale

Biggio ha descritto con palpabile emozione il senso di isolamento e abbandono che lo aveva pervaso prima di quella telefonata. L’intervento di Fiorello è giunto in un momento di apparente stallo, offrendo non solo una preziosa opportunità lavorativa, ma soprattutto un gesto di profonda fiducia. L’attore ha evidenziato quanto sia fondamentale sentirsi creduti e supportati, specialmente nei momenti di maggiore fragilità e incertezza.

Il sodalizio con Fiorello

Attualmente, Fabrizio Biggio è una presenza fissa al fianco di Rosario Fiorello nel programma radiofonico “La Pennicanza”, trasmesso quotidianamente su Rai Radio 2 alle 13:45.

Il loro rapporto professionale si nutre di una routine consolidata: ogni mattina, alle 6:30, si incontrano per fare colazione insieme, un momento dedicato alla condivisione e allo sviluppo delle idee per la puntata. Questo rito quotidiano simboleggia la forte complicità e l'affiatamento che caratterizzano la loro collaborazione, rafforzando ulteriormente il loro legame, sia sul piano lavorativo che umano.

Fabrizio Biggio: carriera e successi

Fabrizio Biggio è un affermato attore e comico italiano, noto al grande pubblico soprattutto per la sua proficua collaborazione con Rosario Fiorello. La sua carriera vanta partecipazioni di rilievo in programmi di successo come il morning show “Viva Rai2!” e il già citato programma radiofonico “La Pennicanza”.

Biggio ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come componente del duo comico “I Soliti Idioti”, per poi affermarsi come figura poliedrica nel panorama televisivo e radiofonico grazie alla sua versatilità e al suo innato talento nell’intrattenimento.