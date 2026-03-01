Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, si è commossa fino alle lacrime durante la sua recente apparizione a Domenica In. L’artista ha condiviso con il pubblico la profonda emozione provata nel ripercorrere il suo cammino artistico, confessando di non aver mai immaginato di raggiungere un traguardo così significativo come la partecipazione al Festival di Sanremo.

Un’emozione inattesa sul palco dell’Ariston

Nel corso dell’intervista, la cantautrice romana, attiva dal 2019, ha manifestato una sincera sorpresa e una forte gratitudine per le esperienze vissute.

L’ammissione di essere stata sopraffatta dall’emozione, al punto da non riuscire a trattenere le lacrime, sottolinea la portata di questo momento. Per Ditonellapiaga, trovarsi sul palco dell’Ariston è stato un evento impensabile, un traguardo raggiunto con intensa emozione e una profonda consapevolezza del proprio percorso.

Il percorso artistico di Ditonellapiaga

La carriera di Ditonellapiaga ha visto la pubblicazione di due album in studio: “Camouflage” nel 2022 e “Flash” nel 2024. La sua prima incursione nel mondo del Festival di Sanremo risale al 2022, quando ha calcato il palco in duetto con Donatella Rettore, presentando il brano “Chimica”. La reazione emotiva mostrata a Domenica In appare come una naturale conseguenza della tensione emotiva accumulata nel corso della sua carriera, culminata in un momento di autentica fragilità e sincerità davanti alle telecamere.