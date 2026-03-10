Cosa sta succedendo tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone? I fan di Uomini e donne se lo stanno domandando da quando Deianira Marzano ha svelato che un'ex coppia del trono Over si sarebbe detta addio. L'esperta di gossip ha fatto i nomi dei due che si sarebbero lasciati di recente, e ad alimentare questa voce potrebbe essere anche la scelta della dama di cancellare tutti i post dal suo profilo Instagram.

Le ultime novità sulla coppia nata a Uomini e donne

In queste ore sul web si sta parlando molto di un'indiscrezione che ha diffuso Deianira Marzano tramite il suo profilo Instagram.

"Ex coppia di Uomini e donne Over si è lasciata", ha scritto l'esperta di gossip in una storia che non è passata inosservata.

Ai tanti utenti che le hanno chiesto di fare i nomi dei protagonisti del dating-show che si sarebbero detti addio di recente, l'influencer ha risposto: "Asmaa e Cristiano, speriamo si possano ritrovare".

Secondo le ultime voci, dunque, Fares e Lo Zupone sarebbero ai ferri corti a neppure un anno di distanza dalla nascita del loro primogenito Luay.

La mossa social di Asmaa

Ad incuriosire ancora di più i fan di Uomini e donne, però, è stata la scelta di Asmaa di cancellare tutti i post che c'erano sul suo profilo Instagram: da alcune ore, infatti, l'account della dama risulta privo di foto e video, come se fosse appena stato aperto.

Questa mossa dell'ex protagonista del trono Over potrebbe essere collegata alle voci di crisi (o addirittura d'addio) che stanno circolando su lei e il compagno Cristiano, ma al momento queste rimangono teorie tutte da verificare.

La proposta di matrimonio in studio

Asmaa e Cristiano si sono scelti a pochi mesi di distanza dall'inizio della loro conoscenza, infatti è proprio lontano dalle telecamere che si sono riscoperti innamorati.

I due hanno affrontato e superato diversi momenti di crisi, ma è stato l'arrivo del piccolo Luay a spingere il cavaliere a fare un gesto molto importante.

Nel corso di un'ospitata a Uomini e donne, Cristiano ha fatto la proposta di matrimonio ad Asmaa e per farlo ha chiesto la collaborazione di tutti i componenti del parterre Over, che hanno sollevato uno striscione con su scritto "Mi vuoi sposare?".