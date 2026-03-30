A meno di due mesi dalla fine della stagione, il cast di Uomini e donne ha riaccolto tre vecchie conoscenze del trono Over. Nelle puntate che sono state registrate nel weekend, e che andranno in onda tra poco più di una settimana, sono tornati in studio Cristina Tenuta, Diego Tavani e Sebastiano Mignosa.

Gli spoiler sui ritorni a Uomini e donne

Ultimamente il parterre di Uomini e donne ha perso diversi protagonisti (Edoardo, Mario, Arcangelo e molti altri), ma la redazione ha rimediato quasi immediatamente richiamando tre vecchie conoscenze.

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda a breve su Canale 5, infatti, svelano che nel gruppo dei cavalieri rientreranno Diego e Sebastiano, invece quello delle dame riaccoglierà Cristina.

Tavani riprenderà posto in studio raccontando di essere single da tempo e di volersi mettere in gioco per l'ennesima volta, invece Tenuta tornerà per corteggiare un ragazzo che ha attirato la sua attenzione da casa.

La mia amica Ale lontanissmo di nuovo a ued pic.twitter.com/nrQnMhYnoZ — giulia (@gabrielsniceass) March 29, 2026

Elisabetta e Sebastiano ancora protagonisti

Tra i personaggi che torneranno a Uomini e donne nelle prossime puntate, c'è anche un cavaliere che è nel cast da quasi due anni.

A distanza di neppure un mese dal suo addio al programma, Sebastiano si ripresenterà agli Elios dicendosi pronto a nuove frequentazioni. L'imprenditore seguirà le orme della ex Elisabetta, che proprio di recente ha ripreso posto nel parterre affermando di aver messo un punto alla sua ultima tormentata conoscenza.

La reazione dei telespettatori

Il ritorno di Cristina è sicuramente quello che ha colpito di più i fan di Uomini e donne, soprattutto perché la dama mancava dallo studio da molti anni.

"Finalmente la rivedremo di nuovo in tv", "Sta tornando", "La sua assenza è durata troppo", "Non ci credo", "Stavo per perdere le speranze", "Ridateci anche Aurora e il cast sarà perfetto", "Litigherà con tutte, non vedo l'ora", "Cristina ci sei mancata", "Grazie Maria", "Questi sono i personaggi che vogliamo vedere", "Adoro", "Le vecchie glorie saranno sempre nel nostro cuore", "La redazione ha capito cosa vogliamo", "Mancano Armando e Riccardo, e poi siamo al completo", si legge su X in questi giorni.