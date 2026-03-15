Cinzia Paolini è sicuramente uno dei personaggi più discussi di quest'edizione di Uomini e donne, nonché una delle dame più contestate dentro e fuori lo studio. La protagonista del trono Over, però, va avanti per la propria strada anche grazie al supporto che riceverebbe da tante persone che guardano il programma e che avrebbero accettato di far parte della sua community.

Il messaggio ai supporters

Il percorso di Cinzia a Uomini e donne è tutt'altro che semplice, anzi sono più che critiche che i complimenti che riceve in studio.

Nonostante il clima ostile che ci sarebbe agli Elios (soprattutto da parte degli opinionisti Gianni e Tina), la dama non molla e ogni settimana si mette in gioco conoscendo nuovi cavalieri.

A spingere Paolini ad andare avanti sarebbe principalmente l'affetto delle persone, in particolare i fan ai quali ha voluto rivolgere un dolce pensiero.

"Grazia a chi condivide un pezzo di strada con me. Siete benzina per continuare a creare. Leggo tutti i vostri messaggi e vi porto sempre con me. La community che stiamo costruendo mi ispira ogni giorno", ha scritto Cinzia su Instagram.

Il commento della figlia di Mario

Di recente sul web si è parlato di Cinzia anche per il breve ritorno di fiamma con Mario, secondo tanti una strategia studiata a tavolino per stare al centro dell'attenzione.

In un'intervista a Lollo Magazine, però, la figlia del cavaliere ha smentito questa teoria raccontando che suo padre avrebbe sempre provato un interesse per la dama campana.

"Gli è sempre piaciuta, vi assicuro che non c'è nessun accordo", ha detto Claudia in questi giorni.

Attesa per le nuove anticipazioni di Uomini e donne

Come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, le prossime registrazioni di Uomini e donne ci saranno il 16 e il 17 marzo.

I fan sono curiosi di sapere cos'è successo tra i protagonisti del trono Over nell'ultima settimana, se ci sono stati riavvicinamenti oppure se qualche conoscenza è giunta al capolinea.

A queste nuove riprese non parteciperà Sara, che ha scelto Alessio al termine di una puntata movimentata a causa dei sospetti di Tina su un possibile accordo tra la tronista e il corteggiatore amico di Ciro.