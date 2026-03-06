L'avventura da corteggiatori a Uomini e donne sembra aver portato fortuna a Simone Bonaccorsi e Alessia Messina: a poco tempo dalla fine del percorso nel dating-show, entrambi i ragazzi hanno trovato l'amore. L'ex pretendente di Ciro Solimeno ha postato un video nel quale la si vedeva baciare un giovane, invece il modello che per un periodo ha frequentato Sara Gaudenzi è stato fotografato insieme a Carlotta Vendemmia, ex compagna di Mattia Scuderi del Grande Fratello.

Gli incontri dopo l'avventura a Uomini e donne

Ciro e Sara portafortuna: è così che Lorenzo Pugnaloni ha definito i tronisti di Uomini e donne dopo aver diffuso foto e altre prove dei nuovi amori di due loro ex corteggiatori.

Se Alessia è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato condividendo il video di un loro bacio su Instagram, Simone è stato avvistato e paparazzato in un locale insieme a Carlotta, che il pubblico di Canale 5 ricorderà in quanto ex compagna di Mattia del Grande Fratello.

Gli ex pretendenti di Solimeno e Gaudenzi, dunque, hanno iniziato una relazione a poche settimane di distanza dall'addio al programma e quindi dalla fine delle brevi conoscenze con i protagonisti del trono Classico di quest'anno.

L'indiscrezione sul futuro di Ciro

Alessia è stata una delle tante corteggiatrici che Ciro ha baciato da quando è sul trono, nonché la prima che ha eliminato dopo aver detto che era la sua preferita.

Il percorso del giovane a Uomini e donne sembra fare acqua da tutte le parti, e il motivo principale per il quale non è apprezzato sono i comportamenti aggressivi e sopra le righe che ha avuto davanti alle telecamere.

Stando a quanto ha raccontato Amedeo Venza su Instagram, l'avventura di Solimeno nel dating-show potrebbe concludersi a breve.

"Il suo trono potrebbe saltare", ha svelato l'esperto di gossip qualche ora fa.

Sara tra due fuochi e lontana dalla scelta

Per quanto riguarda Sara, da circa un mese sta uscendo in esterna con Alessio e Matteo, che hanno preso il posto che all'inizio era di Jakub e Marco, poi di Simone e Raien.

La ragazza è sul trono dallo scorso ottobre e, stando alle anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate ultimamente, sembra ancora molto lontana dalla scelta.