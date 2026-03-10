Oggi, 10 marzo, la puntata di Uomini e donne si è aperta con un nuovo confronto tra Mario Lenti e Cinzia Paolini. A sorpresa, la dama ha deciso di interrompere la conoscenza con il cavaliere e questo le è costato parecchie critiche. Prossimamente i fan non assisteranno all'ennesimo riavvicinamento, anzi tra i due calerà il gelo e lei dovrà ribattere agli attacchi di Tina Cipollari.

La chiusura dopo le polemiche

Da diversi giorni a Uomini e donne si sta parlando di Cinzia e del suo ritorno di fiamma con Mario, un riavvicinamento che ha creato scompiglio in studio e sui social.

La dama è stata invitata a lasciare il programma in molte occasioni, e sono stati soprattutto gli opinionisti ad accusarla di avere un accordo segreto con il cavaliere.

Il 10 marzo, però, c'è stato un nuovo colpo di scena: la donna ha interrotto la frequentazione con l'imprenditore perché secondo lei sarebbe interessato solo al suo aspetto fisico.

Questo stop ha indispettito ancora di più Gianni e Tina, ma alla fine la situazione è rimasta invariata ed entrambi i protagonisti del trono Over sono tornati al loro posto nel parterre.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne

Cosa succederà tra Mario e Cinzia dopo questa inaspettata chiusura? Le anticipazioni del web svelano che il cavaliere si assenterà in gran parte delle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni, tant'è che qualcuno inizierà a pensare ad un suo addio definitivo al programma.

La dama, invece, sarà ancora protagonista perché Tina la attaccherà continuamente: in un'occasione, ad esempio, l'opinionista prenderà in giro la protagonista di Uomini e donne mostrando a tutti il video di un ballo che ha fatto in un locale dove è stata ospite d'onore.

Le registrazioni della settimana

L'11 e il 12 marzo ci saranno nuove registrazioni di Uomini e donne e gli spettatori sono curiosi di sapere se Mario riapparirà in studio o se la sua assenza continuerà.

Occhi puntati anche su Ciro, che la scorsa settimana non si è visto e sul web si è vociferato della possibile chiusura anticipata del suo trono a causa delle tante critiche che sta ricevendo per come si comporta con le ragazze che lo corteggiano.