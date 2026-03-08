Da un paio di giorni sul web si sta parlando tantissimo del ripensamento di Giorgio Manetti su Gemma Galgani, in particolare della proposta che le ha fatto di rivedersi a 10 anni di distanza dal loro ultimo incontro a Uomini e donne. Interpellato da Lorenzo Pugnaloni su questo argomento, l'imprenditore ha confermato tutto e ha aggiunto che sarebbe curioso di sapere come andrebbe una cena con la dama lontano dalle telecamere.

Il dietrofront che emoziona i fan di Uomini e donne

"Gemma, torna con me", è questo il virgolettato che sta facendo il giro della rete da alcuni giorni e che sta facendo impazzire di gioia i fan di Uomini e donne.

A pronunciare queste parole è stato Giorgio, storico cavaliere del parterre Over e soprattutto ex fidanzato della dama che da oltre 17 anni sta cercando l'amore in tv.

A distanza di un decennio dalla fine della sua storia con Galgani, Manetti ci ha ripensato e si dice pronto a ripartire da zero ad un condizione: lei dovrebbe lasciare il programma.

Lorenzo Pugnaloni ha scritto all'imprenditore per sapere cosa c'è di vero dietro alle ultime indiscrezioni, e ha ricevuto una risposta molto interessante.

Le nuove dichiarazioni di Giorgio

Ad un fan che gli ha chiesto se ha contattato Giorgio per sapere se le dichiarazioni che gli sono state attribuite di recente sono vere, Lorenzo Pugnaloni ha risposto di "sì" e poi ha svelato il contenuto del messaggio che gli avrebbe inviato Manetti.

"Ciao. Niente di definitivo, ma nella vita non si sa mai cosa può succedere. Ci potremmo incontrare per caso o andare a fare una cenetta insieme, sarebbe divertente", avrebbe scritto l'ex cavaliere di Uomini e donne.

Quando gli è stata posta la domanda se ha sentito Gemma negli ultimi giorni, invece, l'imprenditore ha preferito rimanere sul vago: "Non lo direi".

La scelta di Gemma

Sempre Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che le prossime registrazioni di Uomini e donne ci saranno l'11 e il 12 marzo, quindi i fan dovranno pazientare ancora qualche giorno prima di scoprire cosa farà Gemma.

In tanti si aspettano un colpo di scena da parte della dama, soprattutto sapendo che Giorgio è sempre stato il suo grande amore e per tanti anni ha sperato che lui cambiasse idea.