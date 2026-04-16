Tra i fan di Amici regna la delusione per la mancata ospitata di Sarah al serale di quest'anno, soprattutto a fronte del successo che sta ottenendo il nuovo progetto discografico dell'ex allieva. Sui social c'è chi sta andando contro Maria De Filippi e il programma per non aver ancora invitato la vincitrice dell'edizione 2024 a presentare il singolo Atlantide, colonna sonora del film Non abbiam bisogno di parole su Netflix.

La rabbia dei sostenitori di Sarah

Nella lunga lista degli ospiti della quinta puntata del serale di Amici non c'è Sarah, la cantante che ha vinto il programma due anni fa e che in questo periodo sta spopolando in radio e su Netflix con un nuovo progetto.

Tra i fan c'è chi non è riuscito a trattenersi dal criticare chi non starebbe invitando l'ex allieva per promuovere il singolo Atlantide, soprattutto sapendo che altri artisti come Annalisa e Nicolò Filippucci hanno avuto questa possibilità.

Fateglielo sapere a Maria De Filippi e a tutta la produzione di quel programma flop che l’unica vincitrice degna negli ultimi 10 anni sta spopolando oltre oceano. Devono fallire malamente più di quanto siano già falliti. pic.twitter.com/iZJ6Yb4JAf — Pe | (@c0mic0etr4gic0) April 16, 2026

Quest'edizione del talent, però, non è ancora finita e non sarebbe da escludere la partecipazione della ragazza ad uno dei prime time che andranno in onda da qui a metà maggio su Canale 5.

Le critiche a chi lavora ad Amici

Quando sono trapelati i nomi degli ospiti della quinta puntata del serale (tra cui quello di Nicolò, allievo della scorsa edizione e vincitore di Sanremo giovani nel 2026), sui social sono apparsi commenti piuttosto duri contro Amici e chi ci lavora.

"Fate sapere a Maria De Filippi e alla produzione di quel programma flop, che Sarah sta spopolando ed è l'unica vincitrice degli ultimi anni", "Questa trasmissione deve fallire", "Il trattamento dovrebbe essere uguale per tutti", "Figli e figliastri, come al solito", "Col tempo si capisce chi era raccomandato e chi no", "Non sanno lavorare", si legge su X in queste ore.

Il ritorno di Nicolò al serale

Se Sarah non è ancora stata invitata per presentare i suoi nuovi progetti, musicali e non, il 16 aprile Nicolò ha registrato la sua seconda ospitata ad Amici nel giro di poco più di un mese.

Il cantante che un anno fa è stato eliminato in semifinale tra le polemiche, infatti, è stato in studio poche settimane fa per confrontarsi con i ragazzi sul percorso che avrebbero intrapreso da lì a poco e poi ci è tornato in queste ore (ha preso parte alle riprese della quinta puntata del serale) per interpretare una canzone.