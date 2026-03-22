Da lunedì 23 a venerdì 27 marzo dalle ore 20:50 tornano su Rai 3 i nuovi episodi di Un posto al sole. A quanto pare le nozze tra Niko e Manuela sembrano essere a rischio: il prete infatti, sembra voler sospendere la funzione religiosa. Intanto Ornella cerca di recuperare fino all'ultimo il rapporto con Raffaele vista la crisi di coppia che i due stanno vivendo nell'ultimo periodo.

Anticipazioni UPAS

Nei nuovi episodi di UPAS, le anticipazioni non lasciano presagire nulla di buono tra i due futuri sposi. Monica torna a Palazzo Palladini per benedire Niko e Manuela in procinto di pronunciare il fatidico "sì".

Nel frattempo Manuela è sempre più sotto stress sia per i preparativi delle nozze che per la laurea, al punto che si trova a dover affrontare un imprevisto. Arrivati al giorno delle nozze, il matrimonio potrebbe essere a rischio poiché Niko sull'altare si accorge che davanti a lui non c'è Manuela ma Micaela: il prete sembra essere pronto a sospendere la funzione religiosa.

Per quanto riguarda le altre coppie, Ornella cerca in tutti i modi di recuperare il rapporto con Raffaele dopo il momento di crisi. Eduardo è tornato a delinquere e si è alleato con i fratelli Esposito, tanto che Grillo inizia a pensare che anche Damiano sia coinvolto nei furti. Diego a causa delle tensioni con Ida, sfoga la sua frustrazione su Lorenza: tra i due, però, ci sarà un avvicinamento che porterò l'uomo a tornare sui suoi passi e convincere i colleghi per non licenziare la donna.

In merito al rapporto tra madre e figlia, Roberta cercherà di riavvicinarsi alla figlia, Cristina invece inizia a prendersela anche con Marina.

Dove e quando vedere la tv soap Rai

Gli episodi della tv soap targata Rai è possibile seguirli tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3.

Chi invece è intenzionato a seguire Un posto al sole in streaming può farlo sul sito RaiPlay in modo del tutto gratuito.

Il commento di alcuni fan

Su X, non sono mancati commenti legati alle nuove trame di UPAS.

Un utente ha scritto: "Aiuto Lorenzo che porta il conto a Damiano". Un altro utente ha affermato: "Ma non ci posso credere che le nozze tra Niko e Manuela stiano per saltare". Un altro utente ha ironizzato: "Ma come Micaela si presenta in chiesa al posto di Manuela?".

Un altro fan ha affermato: "Mio padre lo aveva detto che Niko e Manuela non si sarebbero sposati". Infine c'è anche chi ha commentato: "Non ha mai visto la figlia Cristina per più di due giorni e oggi Roberto ricorda a Greta che Cristina è anche sua figlia".