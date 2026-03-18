L'altra sera Zeudi Di Palma si è confidata con i fan in live su Twitch e ha anticipato loro che nei prossimi 3/4 giorni non sarà presente perché dovrà lavorare su qualcosa di molto importante. La giovane non si è sbilanciata molto sui progetti che la terranno lontana dai social per un po' di tempo, infatti ha solo svelato che presto arriveranno novità meravigliose.

L'annuncio di Zeudi in diretta

Da più di un anno Zeudi ha un rapporto molto stretto con la sua community, e la conferma di ciò arriva dal numero di persone che seguono le sue live quasi tutti i giorni.

Martedì scorso, ad esempio, l'ex Miss Italia ha chiacchierato con i fan su Twitch e prima di salutarli ha fatto un annuncio che ha sorpreso tutti.

"Nei prossimi 3-4 giorni sarò assente, ma non per motivi negativi o circostanze particolari. Sto lavorando a progetti bellissimi, infatti arriveranno cose meravigliose. Ci risentiremo in settimana", ha detto Di Palma senza svelare troppo degli impegni che la terranno lontana dai social per un po' di tempo.

Le teorie della community

Visto che Zeudi non ha detto molto dei progetti ai quali sta lavorando, i suoi fan hanno cominciato a fantasticare su quello che potrebbe accadere prossimamente.

"Questa è la seconda volta che ci lascia intendere che lavora a qualcosa di importante", "Secondo me sta girando qualcosa", "Un nuovo programma televisivo?", "Potrebbe essere anche una pubblicità", "Poteva dirci almeno dove andrà, se Roma o Milano", si legge su X in queste ore.

La novità su Instagram

Negli ultimi giorni i fan più attenti hanno notato un dettaglio al quale Zeudi non ha neppure accennato in live: dopo molto tempo, la ragazza ha deciso di cambiare la foto del suo profilo Instagram.

L'ex Miss Italia ha rinnovato il suo account aggiungendo lo scatto di un recente shooting, ovvero un'immagine a colori che ha sostituito quella in bianco e nero che c'è stata negli ultimi mesi.

"Tempo di cambiamenti", "Farà lo stesso su Youtube e Twitch?", "Bellissima", "Ogni tanto ci sta", "Pensavo se ne fosse dimenticata", "Cambiasse anche quella di X che è la stessa da più di un anno", queste sono le reazioni di alcuni fan alla mossa social di Di Palma.