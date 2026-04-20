Al Grande fratello vip condotto da Ilary Blasi é esplosa una nuova lite nell'attesa per la puntata finale del reality show, tra Francesca Manzini ed Antonella Elia. “Devi essere isolata”, ha attaccato Elia.

Antonella Elia divide i telespettatori

Dopo che Paola Caruso é stata contestata dai telespettatori per aver detto che Antonella Elia meriti l'emarginazione in una società normale e non la qualificazione di prima finalista nel gioco, quest'ultima ha fatto discutere per un fatto analogo. Elia divide gli utenti sui social per aver gridato a Francesca Manzini che vada isolata.

Questo perché, com'è rivelato da Alessandra Mussolini nella casa, Manzini sarebbe stata responsabile di aver rotto un pupazzo messo in dotazione dalla produzione nel gioco.

La Manzini sembra abbia aperto la navicella spaziale nella Casa e prelevato l’alieno per dormire al suo fianco, per poi provocarne la rottura.

Elia é prima finalista al GFVIP

Alla scoperta della rottura di Freezzolino, Elia ha riacceso un clima di tensione nella Casa, insorgendo contro Manzini e invocando per lei un isolamento. Dal suo canto, prima di giungere allo scontro, Manzini ha rivelato di essere stata responsabile del fattaccio e di aver tentato di rimediare al danno invano, ricorrendo anche alla colla delle ciglia di Mussolini.

Antonella Elia è attualmente una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 2026, dove il 17 aprile è stata proclamata prima finalista ufficiale di questa edizione con il 35,75% delle preferenze. La sua partecipazione è segnata da forti dinamiche e scontri, in particolare con Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.