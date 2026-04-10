La quarta puntata del serale di Amici andrà in onda l'11 aprile, ma è stata registrata giovedì scorso e sul web sono già disponibili le anticipazioni di come è andata la gara a squadre. Il ballottaggio per l'unica eliminazione di questa settimana è stato tra Alex, Alessio e Caterina: secondo la maggior parte dei fan del programma, a lasciare la scuola potrebbe essere la cantante del team Zerbi-Celentano.

Sfida decisiva ad Amici

Nella quarta puntata del serale di Amici ci sarà una sola eliminazione, e i telespettatori scopriranno il nome dell'escluso guardando l'appuntamento in onda sabato 11 aprile.

Da alcune ore i fan sanno che a giocarsi il posto nel cast saranno Caterina, Alex e Alessio: la giuria dovrà scegliere chi mandare a casa tra la cantante del team Zerbi-Celentano, il latinista di Cuccarini-Peparini e il ballerino di Pettinelli-Emanuel.

🔴 Ballottaggio finale tra Alessio, Caterina e Alex 🔴#Amici25 — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) April 9, 2026

Il pronostico dei fan sui social

Da quando sono trapelati i nomi degli allievi al ballottaggio, i fan di Amici hanno cominciato a fare diverse ipotesi sull'eliminato della quarta puntata del serale.

Su X sono in tantissimi a pensare che a lasciare la scuola potrebbe essere Caterina, ovvero l'unica cantante che è a rischio questa settimana.

L'alunna di Rudy Zerbi ha già affrontato due spareggi (tre se si considera anche quello rimandato contro Valentina), e questo potrebbe significare che i giudici non la considererebbero al livello degli altri titolari ancora in gara.

I commenti sullo spareggio

Nelle ultime ore sui social sono stati postati tanti commenti sul ballottaggio della quarta puntata del serale, in particolare sul verdetto che sarà svelato solo l'11 aprile su Canale 5.

"Uscirà Caterina", "Veronica Peparini non può rimanere senza allievi, quindi Alex resterà", "Riccardo non ha mai rischiato fino ad ora, invece Caterina è al terzo spareggio", "Andrà via Caterina, è scontato", "Devono sfoltire la squadra Zerbi-Celentano, quindi uscirà Caterina", "Gli Zerbi-Cele sono troppi, per questo elimineranno Caterina", "In questo programma non va avanti chi merita, assurdo", "Caterina è bravissima, ma la faranno fuori per tenersi Riccardo", si legge su X in queste ore.