Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra qualche settimana sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Curro impedirà ad Angela di tornare in Svizzera per riprendere gli studi universitari grazie ad una romantica sorpresa. Il gesto non lascerà indifferente la ragazza, la quale deciderà di vivere la prima volta con l'ex baronetto.

Curro impedisce la partenza di Angela per la Svizzera

Angela verrà molestata dal marchese Facundo durante i festeggiamenti per l'ascesa di Adriano e Catalina a conti. La ragazza tirerà un pugno in pieno volto all'amico di Lorenzo che le aveva dato una pacca sul fondo schiena.

Il capitano de La Mata pretenderà che Angela raggiunga Facundo per chiedergli scusa e non creare un nuovo scandalo alla tenuta. Leocadia forzerà la figlia a sottostare al volere di Lorenzo. Quest'ultimo consiglierà alla darklady di spingere Angela a tornare in Svizzera se non si scuserà con Facundo. La ragazza accetterà inizialmente di trasferirsi a Lugan per laurearsi ma poi Curro la convincerà a rimanere grazie ad una sorpresa.

Curro e Angela fanno l'amore per la prima volta

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Leocadia si sentirà presa in giro dalla figlia che penserà che sia arrivato il momento di fare l'amore con Curro. Angela raggiungerà gli alloggi della servitù della tenuta dove vivrà la sua prima volta con l'ex baronetto.

La svolta legherà i due sempre più anche se decideranno di mantenere la loro relazione segretata per paura delle interferenze di Leocadia visto che appartengono a due classi social differenti. Il lieto fine della coppia sarà ostacolato da Lorenzo, il quale metterà gli occhi addosso ad Angela.

Romulo ha baciato appassionatamente Emilia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio aprile su Rete 4, Romulo ha avuto un confronto con Emilia, l'infermiera giunta alla tenuta per aiutare Catalina dopo la nascita dei due gemelli. Il maggiordomo ha rivelato alla donna di averla lasciata per non ostacolare il suo percorso professionale. L'uomo ha quindi dato un bacio appassionato ad Emilia, che è apparsa restia.

Romulo ha pensato che la donna avesse un'altra relazione. Allo stesso tempo, Emilia ha annunciato la sua partenza, ammettendo che il dottor Ferré ha bisogno di lei. Catalina e Pia hanno finto di aver bisogno di lei per ritardare il suo addio. La domestica ha deciso d'intervenire, informando Romulo che Emilia è ancora innamorata di lui. Pia ha cercato di fare da cupido tra i due e risolvere le cose tra di loro. Infine Curro ha continuato a indagare per scoprire la verità sulla morte della sorella Jana.