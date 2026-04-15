Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Petra e Maria appariranno molto preoccupate per la sorte di Padre Samuel, che farà perdere le proprie tracce durante il tragitto per raggiungere il vescovado.

Petra preoccupata per l'assenza di notizie di Padre Samuel

Padre Samuel sarà costretto ad abbandonare La Promessa per andare dal vescovado per scoprire il suo futuro all'interno della Chiesa. La partenza del prelato avverrà in concomitanza all'uscita di scena di Romulo ed Emilia. Qualche tempo dopo, Maria e Petra inizieranno a preoccuparsi per le sorti di Padre Samuel a causa della mancanza di sue notizie.

La governante, appena tornata a servizio grazie a Leocadia, farà pace con Maria, alla quale chiederà se abbia ricevuto delle chiamate da parte del prelato. La domestica risponderà negativamente, tanto da costringere Petra a studiare un modo per mettersi in contatto con l'uomo.

Padre Samuel scompare nel nulla

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Petra metterà da parte il rancore provato per lo staff, che l'aveva accusata ingiustamente di aver messo in cattiva luce Samuel di fronte alla curia. La governante informerà Maria che possono utilizzare il telefono a disposizione dei Lujan per mettersi in contatto col vescovado e avere notizie su Samuel. Il piano delle due donne verrà scoperto da Cristobal, il nuovo capo-maggiordomo della tenuta.

L'uomo proibirà a Petra e Maria di utilizzare il telefono della tenuta. La domestica, a questo punto, deciderà di parlare con Catalina, alla quale domanderà di telefonare alla curia per avere notizie su Samuel. Nonostante la preoccupazione per le condizioni di salute di Rafaela, la sorellastra di Manuel accetterà di aiutare Maria, scoprendo che Samuel non ha mai raggiunto la curia. La scomparsa del prelato farà preoccupare la domestica e Petra, le quali temeranno che gli sia successo qualcosa di grave.

Martina ha affrontato Jacobo per la sua vicinanza a Lisandro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà aprile su Rete 4, Simona è tornata ad affrontare il figlio, che ha continuato a negare le sue responsabilità alimentando i dissidi tra di loro.

Martina, invece, ha vissuto un momento di forte inquietudine. La giovane ha notato una crescente complicità tra Jacobo e Lisandro. La cugina di Manuel ha sospettato che tra i due ci fosse qualche episodio mai chiarito. Martina ha quindi deciso di affrontare Jacobo per vederci più chiaro. Infine Curro ha attraversato una fase molto delicata. Il giovane ha ceduto alla pressione, lasciandosi andare davanti ad Angela.