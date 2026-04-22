Da mesi si vociferava che la storia d'amore tra Alessia e Luk3 fosse giunta al capolinea, e il silenzio dei diretti interessati sembrava avvalorare queste chiacchiere. Nei giorni scorsi, però, la ballerina professionista di Amici ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale: in un video che è diventato virale si vedono i due ragazzi danzare insieme e poi scambiarsi un inequivocabile bacio.

Il post che fa chiarezza

Per mesi i fan di Amici si sono chiesti che fine avessero fatto Alessia e Luk3, soprattutto perché i due non si sono fatti vedere insieme per un lunghissimo periodo.

La ballerina e il cantante non si sono mai esposti per confermare o per smentire le voci che li volevano in crisi o addirittura già ex, questo almeno fino a pochi giorni fa.

A sorpresa, infatti, sul profilo TikTok della latinista è apparso un video che in poche ore ha fatto il giro del web: in questo filmato si vedono i due ex allievi del talent mentre ballano una bachata e poi concludono il passo a due dandosi un bacio.

Con questo post, dunque, Alessia e Luk3 hanno svelato che tra loro procede tutto a gonfie vele.

I MIEI BALLERINI PREFERITI pic.twitter.com/QiuHFy3hxS — Ilaria ASPETTANDO PALPITA✨ (@ilaaria22) April 21, 2026

La reazione dei fan di Amici

La smentita indiretta di Alessia e Luk3 ha reso felici tutte le persone che si sono affezionate a loro seguendoli nel percorso ad Amici.

"I miei ballerini preferiti", "Mi sento male", "Non me l'aspettavo", "Ma cosa state dicendo?", "Ho urlato quando ho visto questo video", "Sono i più belli da sempre", "Mi emoziono come la prima volta", "Splendidi nella loro riservatezza", "Li amo", questi sono solo alcuni dei commenti che i fan della coppia hanno scritto su X per festeggiare la bella notizia.

Il nuovo ruolo nella scuola

Alessia ha studiato ad Amici solo un anno fa ed è proprio nella scuola che ha conosciuto il fidanzato Luk3.

Lo scorso maggio, però, la giovane ha ricevuto la proposta di lavoro che sognava da quando era bambina: entrare a far parte del corpo di ballo del programma di Canale 5.

Da settembre, infatti, la latinista è una professionista del talent e accompagna gli allievi (soprattutto Alex e altri esponenti dello stile latinoamericano) nelle coreografie che eseguono davanti a giurie di esperti.