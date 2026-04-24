Gli spoiler degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Sahika sferrerà un nuovo attacco ai danni di Halit Argun, credendo che sia rimasto povero dopo un investimento sbagliato. La donna penserà di mettere le mani sulla villa dell'imprenditore ma andrà incontro ad una spiacevole sorpresa.

Halit finge di non essere tornato ricco

Halit si ritroverà povero a causa di un investimento sbagliato in Africa. Gli ufficiali giudiziari pignoreranno il denaro e la villa sul Bosforo dell'imprenditore, che per questo sarà costretto a trasferirsi nella casa modesta del suo ex autista.

La situazione sarà risolta in breve tempo per via della risoluzione del golpe nello stato africano. Halit continuerà comunque a fingersi povero, accettando di diventare l'assistente di Sahika per entrare negli affari dell'azienda Argun. L'imprenditore inoltre si farà ospitare dalla sua ex moglie Yildiz per poter stare vicino a suo figlio Halitcan e alle figlie Zehra e Lila.

Sahika prova a mettere le mani sulla villa di Halit

Le anticipazioni della dizi turca rivelano che Sahika sferrerà un nuovo attacco ai danni di Halit. La darklady cercherà di comprare le azioni dell'imprenditore messe all'asta. La donna non si accontenterà delle quote dell'uomo ma pretenderà di avere anche la villa sul Bosforo.

Sahika, una volta arrivata alla tenuta, si troverà davanti Halit e Yildiz molto felici. L'imprenditore inviterà la sorella di Kaya ad andare via, dicendole che è tornato in possesso della sua villa. Sahika capirà così che il signor Argun si sta riprendendo dalla grave crisi economica. La novità spiazzerà la darklady che si troverà in una situazione di svantaggio.

Sahika ha finto di essere ubriaca per attirare l'attenzione di Yigit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine aprile su Canale 5, Halit ha sorpreso Lila e Yigit insieme. L'imprenditore ha minacciato sua figlia di spedirla negli Stati Uniti dalla madre pur di allontanarla da quel ragazzo. Erim ha preso le difese della sorella, riuscendo a far cambiare idea al loro padre.

Quest'ultimo, a questo punto, ha organizzato un piano per dare una lezione a Lila.

Sahika ha finto di essere ubriaca, attirando così l'attenzione del nipote in un locale. Kaya, una volta scoperto quanto è accaduto, ha pregato Yigit di spiare le mosse della zia. Il ragazzo ha detto a suo padre che Sahika ha una vita sregolata. Kaya, a questo punto, ha preteso che la sorella tornasse a vivere insieme a lui.

Ender, invece, ha incastrato Leyla, fingendo che suo marito avesse ricevuto delle sue foto compromettenti per distruggere la sua reputazione.