Nel primo pomeriggio di martedì 7 aprile, sulla casa del Grande Fratello Vip sono arrivati tre aerei con delle dediche speciali tutte indirizzate ad Ibiza Altea. Il primo aereo è stato inviato dalla mamma e dice: "Ibi Be smart every step carries weight". (Sii saggia, ogni passo porta un peso) Poco dopo sui cieli di Roma è arrivato un altro aereo da parte del migliore amico e assistente indirizzato sempre alla modella con scritto: "Ibi wear it proud. Remember it". (sii fiera, ricordalo) Infine è arrivata una dedica da parte del padre della concorrente con su scritto: "You are the one.

Cannes is your home". (Tu sei unica, Cannes è casa tua).

Ovviamente Ibiza è apparsa subito felice e ha ringraziato in tutti e tre i casi i mandanti del messaggio. La gieffina ha ricevuto anche il sostegno dei suoi compagni d'avventura, poiché si tratta dei primi messaggi arrivati al reality show.

GFVip: il percorso in salita di Ibiza

All'interno del GFVip, Ibiza sta affrontando un percorso in salita poiché ha avuto diversi litigi con alcuni dei suoi compagni d'avventura. Vedendo l'atteggiamento di Blu con alcuni ragazzi presenti in casa, Ibiza ha pensato che la coinquilina avesse degli atteggiamenti sbagliati per essere una donna fidanzata. Dunque il giudizio severo della modella ha scatenato le critiche delle altri concorrenti: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Paola Caruso e Lucia Ilardo hanno tutte preso le difese di Blu.

Nella precedente puntata del GFVip, però, è accaduto qualcosa di inaspettato: Antonella ha deciso di deporre l'ascia di guerra nei confronti di Ibiza e anzi si è alleata con lei contro Alessandra e Paola.

Le tre dediche all'indirizzo della concorrente sono anche un modo per aiutarla ad affrontare al meglio la settima puntata. Ibiza infatti, si trova in un televoto eliminatorio con Marco Berry e Antonella Elia: tra loro il concorrente meno votato dovrà abbandonare il programma.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato le tre dediche all'indirizzo di Ibiza. Un utente ha scritto: "Tre aerei tutti per lei, ma non è un po' sospetta la cosa?". Un altro utente ha scritto: "Ma non è che stasera viene eliminata lei?".

Un fan invece si è detto felice per tutta questa energia: "Vai Ibiza, ti adoro". Tra i vari utenti c'è chi crede che i messaggi aerei vengano inviati dalla produzione e chi ha fatto una precisazione: "Gli aerei sono sempre stati inviati ai concorrenti più amati della casa. Fatevene una ragione".