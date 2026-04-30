Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma a breve su Canale 5 raccontano che Halit informerà tutta la sua famiglia di essere tornato ricco dopo aver superato una crisi finanziaria che l'aveva colpito. Questo avvenimento coinciderà col recast di Erim e l'inizio della quarta stagione.

Halit informa tutti di essere tornato ricco

Tutto inizierà quando Erim andrà ad abitare a casa della madre e del patrigno dopo la crisi finanziaria che colpirà suo padre. Il ragazzo rimarrà così vicino al fratellastro Yigit e andrà a trovare spesso le sorelle Zehra e Lila, residenti nella tenuta di Yildiz.

Halit, intanto, inizierà ad aiutare i figli in totale anonimato per organizzare una vendetta contro Sahika. L'imprenditore fingerà che Erim abbia ottenuto una borsa di studio, nascondendogli di star pagando di tasca sua la retta universitaria.

Qualche mese dopo, Halit renderà noto a tutti di essere tornato ricchissimo come un tempo. Tutto questo coinciderà con l'arrivo del nuovo Erim interpretato dall'attore turco Ahmet Haktan Zavlak.

Erim subisce un recast

Nel 75esimo episodio della quarta stagione di Forbidden fruit, Halit venderà la villa sul Bosforo per poi acquistarne una nuova per andare a vivere coi suoi figli. Tutto questo coinciderà col passaggio di testimone dei due attori che hanno interpretato Erim.

Il nuovo arrivato prenderà parte a poche puntate della serie tv rispetto al suo predecessore. La sua storyline si estenderà per soli 12 appuntamenti prima di uscire per sempre di scena.

Yigit e Lila hanno deciso di porre fine alla loro storia d'amore

Nel frattempo, nelle ultime puntate della serie tv andate in onda a fine aprile sui teleschermi italiani, Ender e Kaya hanno litigato furiosamente. La donna ha scoperto che Sahika si è introdotta nuovamente nella loro vita. Nadir, invece, ha sorpreso Halit con una proposta inaspettata ovvero l'acquisto di una parte delle quote dell'Holding Argun. L'imprenditore si è trovato in mezzo ai due fuochi: la necessità di liquidità e il rischio di dare potere al suo nemico.

Allo stesso tempo, Halit ha intrapreso una relazione extraconiugale con Leyla, arrivando a comprare un'abitazione pur di incontrarla lontana dagli occhi indiscreti. Yigit, invece, si è trovato col cuore spezzato in seguito alla fine della relazione con Lila. La rottura è giunta dopo un acceso scontro. Yildiz Yilmaz (Eda Ece), intanto, ha guardato al futuro, decidendo di reinventarsi. La donna ha puntato a diventare una presenza forte sui social. Un incontro casuale con un attore famoso ha rappresentato un'occasione giusta per dare una svolta al suo progetto.