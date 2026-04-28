Le trame delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma dal 4 al 10 maggio in prima visione su Canale 5 rivelano che Ender spedirà suo figlio Yigit a studiare all'estero. Yildiz Yilmaz, invece, metterà fine al matrimonio con Halit.

Ender accetta che il figlio vada in Svizzera

Sahika proporrà ad Yigit di andare a studiare in Svizzera. Ender darà il consenso al figlio anche se diffiderà dalle intenzioni della cognata. La novità giungerà a Lila, la quale confiderà a Zehra di temere di perdere Yigit.

Intanto Nadir si avvicinerà sempre di più a Yildiz ma senza ottenere risultati.

Leyla, invece, diventerà sempre più gelosa dopo la scoperta che Halit ha deciso di organizzare il compleanno di Yildiz. La segretaria informerà l'imprenditore di aver deciso di porre fine alla loro tresca. La novità non verrà presa bene da Halit, il quale se la rifarà sulla moglie. Intanto Caner scoprirà che Leyla vive in una casa di proprietà del signor Argun.

Yildiz divorzia da Halit per il tradimento con Leyla

Le anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit rivelano che Halit darà vita ad una pesante lite con Yildiz nel corso di una cena. L'imprenditore informerà la moglie di aver deciso di annullare la sua festa di compleanno per poi lasciare l'abitazione, lasciando tutti senza parole.

Successivamente Zerrin informerà Yildiz di credere che Halit abbia una doppia vinta.

La donna inizierà a pedinare le mosse del marito, trovandolo insieme a Leyla in una casa comprata per i loro incontri clandestini. La sorella di Zeynep farà ritorno alla tenuta dove chiederà ad Aysel di farle le valigie, intenzionata ad andarsene al più presto. La donna chiederà poi aiuto a Kaya per ottenere il divorzio da Halit. Zehra e Lila prenderanno le difese di Yildiz e per questo chiederanno delle spiegazioni al padre.

Infine Ender e Kaya saranno costretti ad annullare la loro luna di miele alle Maldive a causa di Sahika che distruggerà il passaporto di lei.

Halit ha mentito a Yildiz per incontrarsi con Leyla

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine aprile su Canale 5, Halit ha informato Yildiz di dover lasciare Istanbul per motivi di lavoro.

In realtà, l'imprenditore si è recato a trovare Leyla nella casa che ha comprato per i loro appuntamenti clandestini. Sahika, invece, ha organizzato una cena per riportare la serenità tra Zerrin, Lila e Yigit. La novità non è piaciuta a Sahika, la quale ha deciso di affrontare Kaya. La donna ha informato suo marito di non sopportare la presenza costante della cognata nella vita del loro figlio. La sorella di Caner delusa ha minacciato di lasciare l'abitazione ma è stata fermata da Kaya.