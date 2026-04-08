Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 raccontano che Yildiz dovrà affrontare una grave crisi finanziaria. L'imprenditore sarà sfrattato dalla sua tenuta in seguito ad un investimento sbagliato.

Yildiz perde tutto dopo un investimento sbagliato

Tutto inizierà quando Yildiz intraprenderà una scalata verso il successo diventando una donna in carriera alle dipendenze di Nadir. Allo stesso tempo, Halit affronterà un disastro finanziario a causa di un investimento sbagliato.

In particolare, l'imprenditore pressato dalla presenza di Nadir deciderà d'investire in un progetto in Africa con la speranza di avere successo. Le cose però non andranno per il verso sperato poiché Metin gli comunicherà che ha perso tutto il denaro che ha investito in Africa.

Halit viene sfrattato dalla tenuta Argun

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Halit scoprirà che Leyla gli ha detto delle menzogne, inscenando un aborto solo con lo scopo di tenerlo legato a sé. Delusioni che getteranno l'imprenditore nello sconforto più totale. Il disagio aumenterà quando l'uomo verrà sfrattato dalla tenuta Argun. L'imprenditore dovrà lasciare la sua villa sul Bosforo nel giro di una settimana mentre i beni verranno pignorati per pagare i debiti.

Halit troverà alloggio dal suo autista insieme ai suoi figli Erim, Zehra e Lila. I tre giovani non prenderanno bene la nuova sistemazione a causa dall'assenza di comfort. Erim apparirà il più accondiscende anche se si augurerà di tornare ad abitare in uno dei quartieri più ricchi di Istanbul. Halit rimpiangerà di avere investito mentre la fortuna sorriderà ad Yildiz.

Sahika ha ricattato Ender minacciandola di diffondere un video

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio aprile sui teleschermi di Canale 5, Ender e Kaya sono diventati marito e moglie. La coppia ha deciso di trasferirsi a casa di lui insieme alla perfida Sahika. Quest'ultima in possesso di alcune registrazioni telefoniche di Halit si è presentata alla porta del suo ufficio per invitarlo a prendere provvedimenti.

Il signor Argun in ansia ha deciso d'inviare due tecnici a casa sua per bonificare lo studio da eventuali microspie.

Nel frattempo, Nadir ha corteggiato Yildiz con molta insistenza. Il nemico di Halit ha regalato un quadro raffigurante una donna alla sorella di Zeynep. Quest'ultima ha mantenuto le distanze dall'imprenditore, temendo una reazione di Halit. Infine Sahika ha ricattato Ender, minacciando di diffondere un video se non avesse accettato di collaborare con lei.