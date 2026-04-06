Le anticipazioni di Forbidden Fruit delle puntate che andranno in onda dal 13 al 18 aprile svelano che Yigit, dopo aver bevuto troppo, finirà per colpire in discoteca il ragazzo con cui Lila è uscita quella sera.

Yildiz ed Ender vogliono smascherare Sahika

Le anticipazioni di Forbidden Fruit delle puntate che andranno in onda da lunedì 13 a sabato 18 aprile su Canale 5 prendono il via da un piano architettato da Yildiz ed Ender le quali cercheranno di trovare un modo per far incontrare Sahika e Nadir per poterli fotografare insieme e dimostrare successivamente a Halit che i due si sono alleati alle sue spalle.

Durante una passeggiata con il piccolo Halit Can, Zehra si distrarrà e commetterà un errore: la donna scambierà la carrozzina del piccolo con quella di un'altra bambina. Poco dopo, durante una serata in discoteca, Yigit berrà troppo e, in preda ai fumi dell'alcool e della gelosia, finirà per colpire sul viso Omer, il giovane accompagnatore di Lila.

Halit fotografato con Leyla

Halit sarà costretto a recarsi al commissariato di polizia per far uscire di prigione Yildiz e Zehra. Infatti, le due verranno arrestate durante una retata in un casinò mettendo in forte imbarazzo Argun. Successivamente, Yildiz riceverà, da un mittene anonimo, delle fotografie che ritrarranno Halit in compagnia di Leyla. Yildiz, a questo punto, vorrà comprendere cosa si cela dietro gli incontri segreti dei due, provando una forte gelosia.

Yigit e Lila finalmente riusciranno ad organizzare un appuntamento romantico, ma i due giovani verranno interrotti dall'arrivo improvviso ed inatteso di Sahika, la quale metterà i bastoni tra le ruote alla coppia.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Foridden Fruit, Leyla ha manifestato a Kaya la sua intenzione di licenziarsi. Yigit, invece ha spinto i suoi ritrovati genitori, Ender e Kaya, a sposarsi ed i due per renderlo felice lo accontenteranno. Intanto, Yildiz ha ricevuto la corte di Nadir, il quale ha acquistato un quadro che sembra raffigurare proprio la donna. Infine, Sahika per mettere in guardia Ender metterà in scena il finto arresto di Yigit, che si rivelerà un rapimento.