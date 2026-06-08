Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dal 15 al 21 giugno svelano che Yigit e Kaya scopriranno che Ender non ha ceduto le sue quote della società e dopo una discussione, entrambi decideranno di andare via di casa.

Kerim manipola Halit

Le anticipazioni degli episodi di Forbidden Fruit che andranno in onda da lunedì 15 a domenica 21 giugno su Canale 5 prendono il via dal tentativo di Kerim di manipolare Halit. Il giovane infatti convincerà Argun che un'altra azienda gli ha fatto un'offerta di lavoro molto vantaggiosa nel tentativo di portarlo dalla propria parte abbandonando di conseguenza l'Holding.

Per Ender, invece, si prospetterà un brutto momento: marito e figlio scopriranno che non ha ceduto le quote dell'azienda come promesso. Dopo una durissima discussione, Kaya e Yigit lasceranno la casa e a nulla varranno i tentativi di Ender di scusarli con loro per farli tornare.

Cercando di avvicinarsi di nuovo a Yildiz, Kerim le chiederà un appuntamento, durante il quale i due verranno fotografati. Ad entrare in possesso di suddette foto sarà Sahika, che deciderà di usarle per un suo tornaconto personale nel momento che riterrà opportuno.

Yildiz organizza una cena per Ender e Kaya

Il clima sarà sempre più teso e farla da padrone saranno gli intrighi, così per cercare di ristabilire a pace tra Ender e Kaya, Yildiz organizzerà una cena per farli incontrare.

Frattanto, Zehra dovrà fare i conti con l'invadenza dei suoi amici che la solleciteranno per farsi ospitare in casa sua. Yildiz però sarà del parere opposto e si opporrà fermamente a tali richieste. Infine, Kaya sarà predisposto ad una riconciliazione con la moglie Ender, ma quando Sahika ne verrà a conoscenza cercherà un modo per impedirlo.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Lila e Yigit hanno ottenuto l'approvazione dei genitori per sposarsi, ma durante il rito del caffè al fidanzamento, Yigit ha accusato un malore pe via di un piatto piccante preparato da Yildiz. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Gelosa per aver scoperto che Kerim e Sahika hanno una relazione, Yildiz ha deciso di sposare Halit, ma la donna non sa che si tratta di un finzione architettata da Sahika stessa.