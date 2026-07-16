Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Ender chiederà a Caner di pedinare le mosse di Mert. L'uomo scoprirà poco dopo che l'ex socio di Kerim è solito recarsi in un quartiere a trovare il figlio.

Ender crede che Halit sia ancora vivo

Ender noterà che una macchina intestata a Mert e Zehra la sta pedinando. La donna ordinerà a Caner di fare delle indagini, scoprendo così che il suo misterioso stalker è Sitki. Ender elaborerà una teoria quando scoprirà che l'autista si reca in banca per gestire un conto intestato al defunto Halit.

Il pubblico scoprirà che Sitki aveva qualche giorno prima cercato di ricattare Yildiz e Sahika, insinuando di sapere qualcosa di compromettente in merito alla caduta di Halit a villa Argun. Ender, a questo punto, telefonerà a Zehra, scoprendo che l'autista si era occupato del corpo dell'imprenditore durante l'incidente. La donna crederà che l'uomo abbia aiutato Halit a inscenare la sua morte e che per questo sia ancora vivo.

Caner scopre che Mert si reca in un quartiere povero a trovare il figlio

Le anticipazioni turche di Fotrbidden fruit rivelano che Caner, Sahika e Yildiz non crederanno che Halit abbia fatto seppellire al suo posto un povero malcapitato. Ender, intanto, penserà che Sitki non abbia fatto tutto da solo, arrivando a sospettare che Mert sia il suo complice.

La donna inviterà suo fratello a pedinare l'ex socio di Kerim in un quartiere povero dove ogni giorno fa della beneficenza. Caner scoprirà qualcosa di estremante importante sul conto di Mert. Quest'ultimo si recherà all'interno di una casa dove verrà accolto da una donna e da un bambino. In questo modo, Caner scoprirà che l'ex socio di Kerim ha un figlio segreto.

Halit ha revocato la podestà firmataria a Kerim

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà luglio su Canale 5, Halit ha revocato la podestà firmataria a Kerim, intralciando il piano subdolo con Mert. Tuttavia i due hanno scoperto che si tratta di una revoca temporanea, facendoli tirare un sospiro di sollievo.

Ender, invece, ha continuato a tramare alle spalle di Yildiz. La donna è certa che la sua ex migliore amica l'abbia tradita quando si è schierata dalla parte di Sahika. Ender ha obbligato Caner a mentire a Demir, facendogli credere che la sua ex cognata avesse comprato un fotografo per immortalare Yildiz e Kerim.

Il giorno seguente, Halit ha sorpreso Yildiz nel giorno del loro matrimonio. L'uomo ha detto alla donna di non poterla sposare perché ha capito che ama un altro. Lo stupore della sorella di Zeynep è aumentato quando ha scoperto che Halit ha sposato nuovamente Ender.