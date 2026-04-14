Gemma Galgani ha fatto sapere di aver avuto un'intossicazione alimentare, in una comunicazione che ha destato particolare attenzione tra i fan e i telespettatori di Uomini e donne, nelle ore successive alle nuove registrazioni. Facendo riferimento a quanto le é accaduto la popolare dama ha quindi rilasciato per iscritto il seguente messaggio: “Ero in apnea. È stato terribile”.

Le condizioni della dama storica di Uomini e donne

Tornando a parlare dell'accaduto ha poi proseguito: “Rieccomi, ero in apnea. Intossicazione alimentare. Terribile”. Il riferimento del messaggio é quindi andato anche alla celebre cantante Rosalia, che si è sentita male a Milano durante una recente performance live che ha alla fine dovuto annullare.

Allo stesso concerto live si sarebbe dovuta esibire anche Giulia Stabile, vincitrice storica di Amici di Maria De Filippi.

Prima della TV, Gemma ha dedicato la sua vita al teatro, lavorando come direttrice di sala al Teatro Alfieri e successivamente al Teatro Colosseo di Torino. Si sposò giovanissima nel 1972 con un ragazzo di nome Francesco D'Acqui, ma il matrimonio durò solo pochi mesi. Non ha figli. La sua storia più famosa nel programma di Uomini e donne per cui viene ancora oggi ricordata in Italia è stata quella con Giorgio Manetti (soprannominato "Il Gabbiano"). Più recentemente, tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, ha fatto discutere la sua frequentazione con Mario Lenti, con cui aveva parlato persino di matrimonio prima che la storia finisse.

Le anticipazioni recenti indicano che lei stia continuando la sua ricerca dell'amore nel parterre di Maria De Filippi, affrontando nuove conoscenze (come quella con un cavaliere di nome Antonio) e superando piccoli problemi di salute riportati nei mesi scorsi.