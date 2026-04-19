Sabato 18 aprile, nella casa del Grande Fratello Vip è arrivato un nuovo inquilino: Freezzolino l'alieno. La sua vita però è stata molto breve, poiché Francesca Manzini in modo del tutto involontario l'ha danneggiato. Il giorno seguente la comica ha ammesso di essere stata lei a procurare il danno, ma Antonella Elia è andata su tutte le furie e ha rimproverato la coinquilina.

Antonella e Francesca ai ferri corti, c'entra Frezzolino

È bastato davvero poco per innescare un nuovo litigio al GFVip le cui protagoniste sono state Antonella e Francesca.

Quest'ultima ha confessato di essere stata lei a danneggiare Freezzolino poiché voleva smontarlo dalla navicella per portarlo nel letto con lei.

Mentre Alessandra Mussolini ha cercato di giustificare la comica, Paola Caruso si è augurato che l'atteggiamento della gieffina sia solo una strategia visto che spesso ha modi di fare infantili. Antonella Elia invece ha rimproverato Francesca: "Patetica, nessuno le rivolga più la parola. Se la isoliamo si sente uno schifo e non tirare fuori la storia del femminismo. Vai isolata, via da noi, dalla comunità visto che distruggi ciò che riguarda la comunità". Dopo aver visto il danno a Freezzolino, la Elia è andata su tutte le furie con Manzini: "Sei nominata a vita.

Ma come ti viene in mente? È gravissimo quello che è successo". In un secondo momento Antonella ha rincarato la dose sulla concorrente: "Dice di essere buona, ma poi ne spara di ogni su tutti". A quel punto Alessandra si è domandata cosa ne sarà del nuovo inquilino visto che sarebbe dovuto restare al reality show per alcuni giorni, mentre Adriana Volpe ha stemperato la situazione: "Qui siamo tutti pazzi".

ma il fandom di Antonella Elia ha un karma in negativo potentissimo: appena fanno gli scandalizzati per ogni frase usata da altri, la loro idola inizia a urlare le stesse cessate una dietro l'altra... ISOLIAMOLAHAHAHAHA #Gfvip pic.twitter.com/T3I6Ve3jvz — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) April 19, 2026

Il commento degli utenti del web

Su X, gli utenti si sono divisi sulla lite tra Antonella e Francesca: da un lato c'è chi ha minimizzato le parole della showgirl, mentre dall'altro c'è chi ha condannato le sue parole.

Un utente ha affermato: "Menomale che Antonella va dando lezioni agli altri, quando poi è la prima che cerca di isolare una persona". Un altro utente ha minimizzato sulla questione: "Ma dai ragazzi, Francesca non ha ucciso nessuno". Un utente ha affermato: "100% trash la discussione per Frezzolino, però mi piace". Un utente ha invece criticato Manzini: "Francesca ragiona come un bambino. Ma come ti viene in mente di dormire con un pupazzo".