Nella serata di ieri 9 aprile, Nicolò Brigante e Raimondo Todaro sono andati a fare compagnia nel monolocale del Grande Fratello Vip a Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini. Ad un certo punto Todaro ha preso Alessandra per fare un ballo che è risultato essere molto osé. Sul web, diversi utenti hanno pensato subito alla possibile reazione di Francesca: "Portate i sali alla Manzini".

Todaro-Mussolini: sempre più complici

Alessandra e Lucia nella precedente puntata del GFVip sono finite in isolamento nel monolocale poiché si trovano in nomination. Dunque nella serata di ieri, Nicolò e Raimondo sono stati autorizzati dagli autori ad andare a fare compagnia alle due concorrenti.

Ad un certo punto ha iniziato a suonare la canzone del film 9 settimane e mezzo, così Todaro si è avvicinato ad Alessandra ed ha iniziato a ballare. Incalzato da Lucia, il maestro di danza siciliano è andato sul palco del monolocale e ha iniziato a muoversi in maniera provocante con Mussolini che è stata al gioco. Il balletto si è trasformato in qualcosa di osé, tanto che Brigante ha ironizzato: "Siamo in fascia protetta". La regia invece ha preferito spostare la scena ed ha immediatamente inquadrato un'altra zona della casa.

Su X, gli spettatori del reality show che erano sintonizzati su Mediaset Extra non hanno potuto fare a meno di pensare alla possibile reazione che avrà Francesca quando vedrà il ballo osé tra Raimondo e Alessandra.

Un utente ha ironizzato: "Domani portate i sali alla Manzini". Un utente ha scritto: "Va bene tutto, ma qui si va oltre". Uno spettatore ha affermato: "Raimondo sta esagerando". Un altro utente ha invece criticato l'ex europarlamentare: "Ok Todaro esagera, ma Alessandra non mi sembra che abbia chiesto di fermarsi". Un utente ha commentato: "Oddio a me sembra tutto così goliardico. Perché creare problemi anche quando non ce ne sono?". Un utente ha invece tagliato corto su quanto visto: "È troppo".

GFVip: aticipazioni ottava puntata

Intanto venerdì 10 aprile, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del GFVip.

La conduttrice Ilary Blasi affronterà gli scontri avvenuti nei giorni scorsi tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe.

I concorrenti considerati "comodini" verranno messi in discussione per capire se il loro silenzio è pura strategia per evitare le nomination. Francesca Manzini riceverà una sorpresa da parte della madre Gabriella, poi sarà la volta del verdetto del televoto che vede a rischio eliminazione uno tra Lucia, Alessandra e Marco.