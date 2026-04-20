Nella serata di domenica 19 aprile, Francesca Manzini ha avuto un crollo al Grande Fratello Vip e ha chiesto al suo amico Raimondo Todaro di darle qualche consiglio per approcciare al meglio l'esperienza nella casa. Senza giri di parole il maestro di danza catanese ha cercato di spronare la gieffina ad essere più attraente anziché buttarsi sempre più giù: "Tu ti sei lasciata andare".

I consigli di Todaro a Francesca

Francesca Manzini è scoppiata a piangere e parlando con Raimondo ha chiesto: "Devo farti una domanda da amico ma rispondi anche da uomo.

Sono brutta?". A quel punto Todaro ha cercato di spronare la gieffina: "Tu non sei brutta. Per come piace la donna a me, tu ti sei lasciata andare perché non ti metti le scarpe se non te lo dico io, non ti pettini, non ti trucchi. Non fai nulla se non te lo dico io". E ancora: "Ad un maschietto piacciono anche quelle cose lì, anche se per come la vedo io preferisco più una donna struccata rispetto ad una che non esce a fare la spesa se non è truccata".

Raimondo ha poi incoraggiata la comica ad essere più vanitosa per sé stessa in primis: "Si vede che tu non ci credi in te stessa. Se tu non ti piace, è difficile che non piaci neanche alle persone. Al maschietto in generale piace la donna vanitosa, io sono due settimane che ti sprono per farsi dare una sistemata.

Oggi ad esempio ti sei presentata al Late Show in ciabatte, ma almeno una volta a settimana potresti metterti le scarpe col tacco, sistemarti come tutte le altre". "È bello che una donna punti sulla genuinità, ma un maschietto vorrebbe vedere anche un tacco a spillo una volta ogni tanto", ha concluso Raimondo Todaro.

È palesemente una dichiarazione, le sta dicendo: mi piaci, ma dovresti curarti un po di più, glie lo dice per il suo bene

È raro trovare uomini che anche se stai in condizioni pietose comunque non perdono la voglia di amarti e desiderarti 🤍#GFVIP #manzodaro pic.twitter.com/PwBR0hSvqV — Marta ♡ (@martaroma93) April 20, 2026

GFVip: gli utenti del web elogiano Raimondo

Su X, il discorso di Raimondo Todaro non è passato inosservato ai telespettatori del reality show tanto che in molti hanno elogiato le parole del concorrente nei confronti della sua amica.

Un utente ha scritto: "È palesemente una dichiarazione, le sta dicendo che a lui piace ma lei dovrebbe sistemare di più il suo aspetto e lo dice per il suo bene. È raro trovare uomini che anche se stai in condizioni pietose comunque non perdono la voglia di amarti e desiderarti". Un altro utente ha affermato: "Mi dispiace che Francesca sia entrata in questo mood perché non ha nulla da invidiare a nessuno". Un altro utente ha affermato: "Io non capisco perché la Manzini se ne esce sempre con questi pianti da vittima". Un ulteriore utente ha commentato: "È bellissimo il discorso di Todaro. Anch'io vorrei un amico così nella vita".