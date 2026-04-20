L'avventura di Cinzia Paolini a Uomini e donne arriverà ad un punto di svolta nelle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni, ma che sono state registrate nella prima metà di aprile. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la dama si avvicinerà sensibilmente a Marco dopo un weekend insieme a Salerno: tra i due ci saranno baci e parole importanti, poi la protagonista del trono Over si dirà pronta ad una convivenza a Milano con il cavaliere.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne

Oggi, 20 aprile, la puntata di Uomini e donne si è aperta con un confronto al centro dello studio tra Cinzia e Marco: tra i due ci sono state un po' di incomprensioni, ma la conoscenza andrà avanti.

Le anticipazioni di quello che i telespettatori vedranno nei prossimi giorni, infatti, svelano che la dama e il cavaliere decideranno di trascorrere il weekend insieme a Salerno e questo li legherà sempre di più.

I protagonisti del trono Over spenderanno bellissime parole l'uno per l'altra e racconteranno di essersi baciati in albergo, pur avendo dormito in stanze diverse.

Cinzia, in particolare, si dichiarerà all'imprenditore ammettendo di provare un forte sentimento e di sentirsi pronta ad una convivenza con lui a Milano.

I dubbi degli opinionisti

Gianni e Tina non hanno mai creduto nell'interesse di Cinzia per Marco, anzi in tutte le puntate in cui si è parlato di questa conoscenza non hanno risparmiato critiche a entrambi.

Gli opinionisti di Uomini e donne sono convinti del fatto che la dama starebbe "usando" il cavaliere solo per stare al centro dell'attenzione, ma si sono detti scettici anche sui "ti amo" che lui ha detto alla protagonista del trono Over dopo pochi appuntamenti.

La segnalazione su Mario e Magda

In queste ore sul web si sta parlando molto anche di una vecchia fiamma di Cinzia: Mario Lenti è stato visto e fotografato in discoteca insieme a Magda, anche lei ex partecipante di Uomini e donne.

I due si sono scambiati baci e abbracci nel corso di questa serata alla quale hanno preso parte anche Arcangelo e Federico, ex cavalieri del parterre.

Per il momento i diretti interessati non si sono ancora esposti per confermare o per smentire i rumor che li vorrebbero in coppia.