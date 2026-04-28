Al Grande Fratello vip Valeria Marini ha perso la pazienza con Antonella Elia, tanto da esclamarle in un'accesa discussione: “Sei pietosa”.

É ancora scontro tra Valeria e Antonella al Gfvip

Valeria Marini non é riuscita a tenere l'autocontrollo, all'ennesima provocazione ricevuta da parte di Antonella Elia, nella Casa del Grande Fratello vip. Riunitisi a tavola con i coinquilini in gioco, Elia ha ribadito di non stimare Marini, che rappresenterebbe il nulla cosmico. "Come faccio a discutere con una che ha il vuoto cosmico intorno? Adoro mostrarti la mia antipatia e il mio disprezzo", ha detto Elia a Valeria Marini, che negli scorsi mesi ha querelato Elia accusandola di diffamazione.

Palesandosi del tutto stufa dei continui pareri critici di Elia, Marini non é rimasta ad ascoltare la rivale giurat: "Che cattiveria, tanto ti torna tutta indietro la cattiveria…Vade retro Satana…”.

Ma non é tutto. Dal suo canto Antonella Elia ha sostenuto che Valeria Marini vorrebbe farla passare per una iettatrice, tanto da giungere ad uno sfogo sulla rivale nel gioco: "Ha ricominciato con la storia che porto male, questa è proprio scema…”.

Si avvicina la finale

Cresce intanto l'attesa dei telespettatori per la puntata finale del Grande Fratello vip, a cui ha avuto accesso Antonella, in quanto decretata prima finalista dal pubblico del reality di Mediaset.