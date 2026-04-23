Don Samuel non si presenterà all'udienza e sparirà nel nulla nelle prossime puntate de La Promessa: Petra e Maria saranno molto preoccupate per lui.

Le anticipazioni rivelano che Samuel lascerà il palazzo per affrontare il processo, ma dopo giorni di assenza non arriverà nessuna notizia di lui. Quando Catalina telefonerà al vescovado, emergerà che l'uomo non si è mai presentato in tribunale.

Samuel non farà ritorno a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra tornerà più agguerrita che mai e i suoi rapporti con la servitù saranno pessimi come un tempo.

Con il passare dei giorni e con l'aiuto di Samuel, tuttavia, la governante si aprirà ancora una volta e sarà molto più comprensiva con gli altri. L'arrivo del nuovo maggiordomo Cristobal, inoltre, unirà la servitù come non mai poiché sarà un uomo molto severo che darà filo da torcere a tutti. Per Samuel arriverà il momento di affrontare la causa per la scomunica e lascerà il palazzo per questo motivo. I giorni passeranno e dell'uomo non arriverà nessuna notizia, tanto che Maria e Petra inizieranno seriamente a preoccuparsi. La cameriera e la governante proveranno anche a telefonare al vescovado di nascosto, ma saranno sorprese dal maggiordomo e dovranno trovare una scusa plausibile.

Petra e Maria unite dall'affetto per Samuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, la misteriosa scomparsa di Samuel farà preoccupare tutti. Prima di andare via, infatti, l'uomo aveva assicurato che avrebbe dato notizie di sé Appena finita l'udienza. Maria e Petra vivranno giorni di profonda angoscia, certe che se non fosse successo niente di male l'uomo si sarebbe fatto sentire o sarebbe tornato. La cameriera parlerà con Catalina di questo problema e la donna si adopererà subito per aiutarla. La moglie di Adriano telefonerà al vescovado ma non ci saranno buone notizie. Nessuno saprà dire a Catalina dove si trovi Samuel e, soprattutto, dalla diocesi arriverà una pessima verità: Samuel non si è mai presentato all'udienza.

A quel punto Maria e Petra saranno seriamente preoccupate e si domanderanno dove possa essere andato Samuel. La governante lo cercherà anche al rifugio di cui si occupa da mesi, ma nessuno dirà di aver visto l'ex parroco.